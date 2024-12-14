Депутат Скляров: Задача «Единой России» – не дать обнулить достижения СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Я сам воевал в Бахмуте, что называется, от начала до конца. Перед моими глазами прошло много бойцов. И я всем им говорил: все, что произошло здесь, вы должны забыть, оставить, и как можно быстрее социализироваться, получать высшее образование, развивать карьеру в рамках гражданских профессий, заниматься семьей», – рассказал Денис Птицын, депутат Курганской городской думы, участник СВО.

«У нас в регионе для детей участников СВО предоставляют бесплатное питание в школах, есть возможность поступления в вузы без конкурса, производятся различные выплаты, осуществляется юридическая поддержка Кстати, для участников СВО открыты двери и в органы управления. Например, в Курганской городской думе три депутата прошли СВО. Вчера общались с коллегами из Челябинска, у них в думе пять человек. И это только начало», – заметил он.

«Важна поддержка бойцов и их семей со стороны партии власти на всех уровнях. У нас в регионе они могут обратиться к любому депутату, чиновнику, и те максимально помогут. Кроме того, раньше на Кубани выделяли землю Героям России и кавалерам Ордена мужества, а теперь расширили это и на участников СВО. Также у нас производятся губернаторские выплаты, которые предусмотрены и для добровольцев, что очень важно», – рассказал Игорь Скляров, депутат совета Каневского поселения Краснодарского края, участник СВО.

«Лично я намерен строить карьеру по партийной линии. Я сам начинал с волонтера, сейчас местный депутат и уже нацелен на региональный и федеральный уровень. Я вижу на примерах своих знакомых, что, если ты инициативный и способный, то «Единая Россия» для тебя – отличный социальный лифт. К тому же важная общепартийная задача – воспитать новое поколение управленцев и настоящих патриотов. Иначе, если мы не передадим наследие молодым, то все нынешние достижения СВО просто обнулятся», – подчеркнул собеседник.

«Единая Россия» очень активно помогает на передовой. Я командовал первым батальоном 71-го полка на Запорожском направлении. И члены партии привозили нам гуманитарные грузы, продовольствие, боевые дроны, средства радиоразведки, РЭБ», – вспомнил Юрий Абаев, позывной «Буйвол», участник СВО.

В субботу в Москве проходит XXII съезд «Единой России», который завершает перезагрузку партии после прихода нового руководства. Партия входит в большой цикл подготовки к выборам в Госдуму 2026 года с обновленным генсоветом, президиумом и уже официальным секретарем. Основными задачами, которые предстоит решить новой команде, станут подготовка к выборным циклам 2025 и 2026 годов, помощь фронту и поддержка участников СВО, помощь президенту и правительству в реализации национальных проектов развития.

В своем выступлении на пленарном заседании партии президент РФ Владимир Путин отметил: «С первого дня СВО «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам, вносит инициативы по обеспечению правовых и законодательных гарантий, помогает новым регионам, многое делает для ветеранов боевых действий. «Единая Россия» работает именно там, где решается судьба страны!»

Ранее сообщалось, что участников СВО решили включить в руководство «Единой России». Кроме того, по инициативе партии принято более 130 федеральных законов в сфере поддержки участников СВО и членов их семей. Также известно, что в народной программе «Единой России» появился раздел, посвященный поддержке участников СВО.