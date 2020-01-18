Гибралтар заявил о вероятном присоединении к Шенгену после Brexit

Гибралтар может присоединиться к Шенгенской зоне после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), сообщил главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо агентству France-Presse.

«Мы обсуждали этот вопрос до Brexit – о том, чтобы Гибралтар стал частью Шенгенской зоны... Имеет ли смысл для ЕС, чтобы территория в 2,5 квадратных мили (6,2 квадратных километра), расположенная на самой южной оконечности Иберии, не была доступна для граждан Евросоюза? Я не думаю, что это так», – заявил Пикардо, передает РИА «Новости».

Он отметил, что присоединение Гибралтара к Шенгенской зоне стало бы «положительным» шагом, несмотря на позицию Британии, которая не хотела входить в это пространство. Министр полагает, что Гибралтару необходима «гибкая граница» с европейскими странами.

Сейчас участниками Шенгенского соглашения являются 22 из 28 стран Евросоюза. Великобритания, Ирландия и Кипр не входят в Шенген, а Румыния, Болгария и Хорватия планируют вступить в сообщество.

Напомним, Испания и Великобритания уже более 300 лет ведут спор по поводу Гибралтара. Ранее в ходе референдумов около 99% гибралтарцев решили остаться в составе Британии. Согласно Конституции, законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Однако Испания не теряет надежды установить суверенитет над этой территорией.

В декабре 2019 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года.

9 января депутаты Палаты общин британского парламента в третьем чтении приняли законопроект о Brexit.