Джонсон назвал сроки выхода Британии из ЕС

Соединенное Королевство покинет Евросоюз как единое целое к 31 января 2020 года, заявил глава британского правительства Борис Джонсон.

«Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо «но», «если» или «может быть». Соединенное Королевство как единое целое покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой», – сказал Джонсон, передает ТАСС.

Глава правительства также отметил, что результаты состоявшихся в стране 12 декабря выборов означают, что угрозы осуществления повторного референдума о Brexit больше нет.

Напомним, по состоянию на 5.05 (8.05 мск), консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы – 195.

Всеобщие выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit к 31 января, либеральные демократы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

Американский президент Дональд Трамп уже поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах.