Тори получили абсолютное большинство в британском парламенте

По итогам внеочередных всеобщих выборов британские тори набрали абсолютное большинство в парламенте – 326 мест. Такие результаты означают, что Соединенное Королевство ждет Brexit.

По состоянию на 5.05 (8.05 мск), консерваторы получили 327 мест в парламенте из 650, лейбористы – 195, передает РИА «Новости».

Согласно exit poll, Консервативная партия должна получить 368 мест из 650, Лейбористская должна была 191, на третьем месте – Шотландская национальная партия с 55 мандатами. Если прогнозы оправдаются, то Джонсона можно будет назвать самым успешным британским премьером со времен Маргарет Тэтчер.

Всеобщие выборы в Великобритании стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit к 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.

Американский президент Дональд Трамп уже поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД