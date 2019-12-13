Консерваторы Британии по итогам выборов в парламент получают карт-бланш на Brexit

Правящая в Великобритании Консервативная партия уверенно лидирует на досрочных парламентских выборах, прошедших в Соединенном Королевстве 12 декабря.

Как свидетельствуют неофициальные данные единого экзитпола, подготовленного тремя ведущими телеканалами страны, консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получили 368 мест в новом парламенте, передает ТАСС.

Если эти подсчеты будут подтверждены официально, консерваторы получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года. В таком случае они гарантируют себе большинство в 650-местной Палате общин.

На практике это будет означать, что партия получит возможность принимать нужные ей законопроекты и тогда, как обещал Джонсон, страна выйдет из состава ЕС до 31 января 2020 года.

У оппозиционной Лейбористской партии, согласно опросам, проведенным на выходе с избирательных участков, 191 мандат – на 71 меньше, чем до выборов. Партия «Либеральные демократы», по данным экзитпола, гарантирует себе в парламенте 13 мест (12 в 2017 году), Шотландская национальная партия – 55, другие партии и независимые кандидаты – 23 места.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что у стран Восточной Европы через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Евросоюза (ЕС).

Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин не случайно предрек распад Евросоюза.

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