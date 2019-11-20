Путин сказал, какие страны могут вслед за Британией захотеть выйти из ЕС

Президент России Владимир Путин не исключил, что у стран Восточной Европы через несколько лет могут возникнуть мысли о выходе из Евросоюза (ЕС).

Путин заявил на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовет!», что, на его взгляд, «на рубеже 2028 года некоторые страны Восточной Европы достигнут такого уровня экономического развития, при котором они перестанут являться получателями грантов и разного видов поддержки из европейского бюджета, а должны будут платить так, как это делает Великобритания», передает ТАСС.

В связи с этим нет гарантии, что у ряда стран «не возникнет таких же мыслей, как у самой Великобритании сегодня (о выходе из ЕС)».

Российский лидер заверил, что Москва заинтересована в сохранении ЕС, так как хочет иметь дело «с предсказуемым, понятным партнером».

«Мы с тревогой наблюдаем за тем, что там происходит, ведь значительная часть наших золотовалютных резервов номинирована в евро, и для нас, несмотря на падение торгового оборота после различных санкционных решений ЕС остается крупнейшим торгово-экономическим партнером. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы все сохранялось и эффективно функционировало», – сказал президент.

Глава государства добавил, что в России анализируют происходящее в ЕС.

«Не знаю, удастся ли, с учетом того небольшого количества тенденций, о которых я сейчас упомянул, сохранить Евросоюз в нынешнем виде, но я знаю, что лидеры европейских стран знают об этом, думают об этом, и у них есть разные сценарии, как консолидировать членов Евросоюза, добиться более устойчивых форм интеграции. Удастся им это или нет – я не знаю, но я, во всяком случае, хочу пожелать им успехов», – заключил он.

Напомним, в преддверии парламентских выборов британские партии объединились, чтобы остановить выход Великобритании из ЕС, за который на общенациональном референдуме высказалось подавляющее большинство жителей Соединенного Королевства.

В МИД России затягивание Brexit объяснили стремлением «ослабить позиции европейских партнеров, измотав их отсутствием понимания перспективы и возможности стратегического планирования».

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