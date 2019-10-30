У Джонсона осталось пять рабочих дней на роспуск парламента Британии

Палата общин британского парламента приняла законопроект, в соответствии с которым досрочные парламентские выборы должны состояться 12 декабря.

За проект закона проголосовали 438 депутатов, 20 человек выступили против, передает ТАСС.

При этом Палата общин проголосовала против переноса даты на 9 декабря.

Если выборы пройдут 12 декабря, то распустить действующий парламент нужно уже к 6 ноября, то есть у главы британского правительства Бориса Джонсона осталось пять рабочих дней на окончательное согласование документа.

Ему нужно заручиться поддержкой Палаты лордов, после чего документ должна будет подписать королева Елизавета II.

Ожидается, что документ будет утвержден в срок.

Напомним, Джонсон, который хочет провести новые выборы для организации Brexit, добился своего только с четвертой попытки.

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