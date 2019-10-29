Британский парламент согласился на досрочные выборы

Парламент Великобритании принял во втором чтении законопроект о досрочных выборах, следует из итогов голосования по этому вопросу.

Палата общин не стала проводить формальный подсчет голосов, так как предложение получило достаточную устную поддержку законодателей, передает ТАСС.

Теперь законопроект должен пройти решающее третье чтение.

При этом накануне британский парламент отверг аналогичное предложение премьер Бориса Джонсона, который предлагал провести внеочередные выборы 12 декабря. За высказались 299 парламентариев при 434 необходимых.

Ранее в канцелярии Джонсона говорили, что если ЕС даст Лондону трехмесячную отсрочку Brexit, то правительство поставит вопрос о досрочных выборах.

28 октября стало известно, что ЕС согласовал отсрочку.

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