ЕС согласовал отсрочку Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 27 стран – членов Евросоюза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года.

По словам Туска, это «решение будет официально оформлено письменной процедурой», передает ТАСС.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit. ЕС соглашался отсрочить Brexit до апреля или мая, а потом установил новый крайний срок – 31 октября.

Новый премьер Британии Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit – до 31 января 2020 года.

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