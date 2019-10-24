Джонсон заявил о намерении ЕС перенести Brexit

Евросоюз собирается перенести Brexit с 31 октября на более поздний срок, полагает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Похоже, что наши друзья в ЕС собираются отреагировать на запрос, согласившись на просьбу о продлении, чего я не хотел» - приводит слова Джонсона РИА «Новости».

Британский премьер также заявил о своем намерении предложить провести внеочередные всеобщие выборы 12 декабря.



«Осуществить Brexit можно, разумно поступив с парламентом и сказав, что если им нужно больше времени на изучение этого прекрасного соглашения, то мы им его дадим, но они должны согласиться на выборы 12 декабря», - заявил Джонсон. Сейчас Лондон ожидает решения ЕС.

Ранее Послы стран Европейского союза, согласились с необходимостью отложить Brexit. ЕС планирует дать Великобритании отсрочку Brexit на три месяца.