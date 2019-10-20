Стало известно о согласии ЕС дать Британии трехмесячную отсрочку Brexit

Европейский союз склоняется к тому, чтобы предоставить Великобритании отсрочку Brexit на три месяца, пишет газета Times со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, Брюссель настроен на то, что Великобритания сможет покинуть европейское сообщество и ранее, а ориентировочными датами «развода» будут установлены 1 и 15 числа ноября, декабря и января, передает ТАСС.

Газета сообщает, что решение ЕС об этом не будет принято, пока не станет ясно, получится ли у премьер-министра Бориса Джонсона добиться от Палаты общин одобрения сделки.

Если же британский премьер столкнется с серьезными сложностями, например, в случае повторного референдума по Brexit, тогда такие страны Евросоюза, как, Германия, будут настаивать на более значительной отсрочке Brexit, например, до июня следующего года, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, который разработан на случай Brexit без сделки.

Напомним, выход Великобритании из ЕС был назначен на 31 октября 2019 года, однако в четверг Брюссель и Лондон достигли новой договоренности по условиям Brexit.

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