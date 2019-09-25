Джонсон заявил о готовности пойти на жесткий Брексит

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что при необходимости он выведет Великобританию из ЕС 31 октября без соглашения.

«Я хочу, чтоб Brexit был осуществлен, и народ хочет, чтобы мы вышли 31 октября... Я надеюсь, что мы выйдем с соглашением, но если будет необходимо, то мы просто выйдем», – сказал Джонсон во время выступления в парламенте, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что парламент «парализован», так как многие «просто не хотят Brexit».

Напомним, 10 сентября Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента. При этом он отверг обвинения в обмане королевы Елизаветы II по поводу реальной цели приостановки работы парламента.

После этого, в преддверии встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Джонсон предупредил, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 октября, даже при отсутствии сделки с Брюсселем.

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