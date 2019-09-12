Джонсон отверг обвинения в обмане королевы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг обвинения в свой адрес в том, что он ввел в заблуждение королеву Елизавету II по поводу реальной цели приостановки работы парламента.

«Это абсолютно не так», – сказал Джонсон, комментируя вердикт апелляционного суда Шотландии, который постановил, что приостановка деятельности парламента, одобренная королевой по рекомендации премьер-министра, не была законной. При этом Высокий суд Лондона также постановил, что решение Джонсона было исключительно политическим и не может быть предметом судебного рассмотрения. Окончательно разрешить вопрос должен Верховный суд 17 сентября, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

«Высокий суд Англии полностью согласен с нами, но принять решение должен Верховный суд», – отметил Джонсон, заверив, что приостановление работы парламента с 9 сентября до 14 октября понадобилась не для того, чтобы отстранить депутатов от определения хода Brexit, а для разработки программы действия нового правительства.

Данная программа должна быть представлена в тронной речи королевы в день начала новой сессии парламента. «Нам требуется тронная речь, мы должны продолжать двигаться вперед и реализовать обширную повестку на национальном уровне», – заявил Джонсон.

Ранее королева Британии утвердила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства отсрочить Brexit без соглашения с Евросоюзом. В тот же день парламент обязал власти Британии обнародовать планы на случай «жесткого» Brexit.

Газета ВЗГЛЯД писала о попытке суда Шотландии сорвать интригу Джонсона по выводу Британии из ЕС.