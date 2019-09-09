Британский парламент обязал власти обнародовать планы на случай «жесткого» Brexit

Нижняя палата британского парламента потребовала от правительства опубликовать документы и переписку о планах по приостановке работы парламента и подготовке к выходу из ЕС без соглашения.

Эту инициативу поддержали 311 депутатов, против высказались 302 члена палаты общин, передает РИА «Новости».

Проект внес для рассмотрения глава комитета по разведке Доминик Грив. Он сообщил, что получил от источников в правительстве сведения, согласно которым премьер Борис Джонсон солгал королеве Елизавете II о причинах, по которым нужно было приостановить работу парламента.

Отмечается, что документ не имеет юридического обязательства, но в случае, если правительство не отреагирует на него, то это сможет вызвать большой общественный резонанс.

Напомним, королева Британии утвердила закон об отсрочке Brexit без соглашения.