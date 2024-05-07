Минченко: Инаугурация показала внимание Путина к истории и культуре России

Политолог Минченко: Президент показал, что развитие страны должно идти рука об руку с ее традициями

Tекст: Олег Исайченко

«Во время церемонии инаугурации Владимир Путин сделал значительный акцент на ценностях справедливости – как внутри России, так и за ее пределами. Он четко обозначил, что мир нуждается в новом международном порядке, где голос каждой страны может быть услышан и учтен», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Что касается нашей Родины, то здесь президент также планирует работать на благо создания равных возможностей для всех членов общества. В его речи был слышен акцент на развитии государства. Отмечу, что в его понимании улучшение страны должно идти рука об руку с пониманием и принятием глубоких традиций России», – отмечает эксперт.

«В этом плане будущие успехи РФ выстроятся на фундаменте уже достигнутых вершин. И здесь речь идет не только про новейшее время: важно учитывать многовековой исторический опыт, которым обладает государство. Путин наглядно показал, что он готов к серьезной и вдумчивой работе с учетом всех перечисленных факторов», – подчеркивает собеседник.

«Важными с точки зрения символизма стали напутственные слова президенту от патриарха Кирилла. Его речь оказалась богатой на смыслы. Она получилась обширной, но каждое слово в ней имело колоссальное значение. Думаю, что столь большое внимание к религиозной стороне церемонии также дает намек на то, какие именно ценности Россия собирается отстаивать и продвигать», – резюмировал Минченко.

Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл на церемонию в Кремле на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, ранее не представленных публике.

Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака вступление в должность официально состоялось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – заявил глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.

«Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – подчеркнул российский лидер.

Он также затронул тему отношений с западными странами. «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества, – сказал Путин. – Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

В заключение президент добавил: «Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!»

После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Завершающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.