Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.0 комментариев
Названы лидеры стран, которые посетят парад Победы в Москве
Лидеры восьми стран посетят парад Победы в Москве
Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау посетят парад Победы 9 мая в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев не смогут приехать на мероприятие, добавил Ушаков, передает телеканал «Звезда».
Он также сообщил, что 9 мая состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.
Говоря о гостях на инаугурации Путина, которая состоится 7 мая, Ушаков сообщил, что на ней не будет иностранных гостей, поскольку мероприятие носит внутригосударственный характер. На мероприятии будут присутствовать представители дипмиссий аккредитованных в России стран, добавил он.
Ранее сенаторы рассказали о приглашении на инаугурацию президента.