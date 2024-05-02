По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Сенаторы рассказали о приглашении на инаугурацию президента
Сенаторов на церемонию инаугурации президента Владимира Путина приглашают с помощью именных писем со специальной почтовой маркой и памятной монетой.
В приглашении сообщается, что церемония пройдет в Москве 7 мая в 11.45 в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.
Приглашенным предлагают пройти на торжественную церемонию в Кремль через Кутафью и Боровицкую башни. Вход в Большой Кремлевский дворец осуществляется через главный и Благовещенский подъезды, отмечается в документе.
Гостей просят соблюдать официальный деловой стиль. Для мужчин – это темный костюм, для женщин – платье или костюм обычной длины, также допускается парадная военная форма.
Использование мобильных устройств, фото- и видеосъемка в Большом Кремлевском дворце запрещаются.
На приглашении есть голографическая наклейка, документ будет действовать только с удостоверением личности. По словам источника в Совфеде, к приглашению прилагается памятная серебряная монета.
Глава комитета Совфеда Андрей Клишас сообщал, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая.