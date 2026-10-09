Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
Путин приехал на Каспийский экологический саммит
Президент России Владимир Путин прибыл на Каспийский экологический саммит, проходящий в Туркмении.
Мероприятие проводится в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, передает РИА «Новости».
После заседания Совета глав государств СНГ лидеры России, Туркмении, Казахстана, Азербайджана и Ирана собрались для обсуждения экологических вопросов.
Участники саммита рассмотрят сотрудничество в природоохранной сфере, особое внимание будет уделено проблеме обмеления Каспийского моря. По итогам заседания планируется принять декларацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе.
Президент России приехал на заседание саммита СНГ. В четверг Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.