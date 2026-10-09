Путин призвал страны СНГ снимать торговые барьеры

Путин заявил о необходимости снятия торговых барьеров в СНГ

Tекст: Вера Басилая

«Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры», – заявил Путин.

По его словам, национальные ограничения только сдерживают развитие торговли в СНГ, передает РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что руководители стран ведут работу в практической сфере, однако иногда на национальном уровне вводятся ограничения: «Сами сознательно сдерживаем тот темп развития, который мог бы быть».

Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.

В пятницу Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе. Российский лидер пообщался «на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.