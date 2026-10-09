«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.5 комментариев
Путин призвал страны СНГ снимать торговые барьеры
Путин заявил о необходимости снятия торговых барьеров в СНГ
Президент России Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе заявил, что Содружество может достичь больших успехов, если будет снимать торговые барьеры.
«Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно что сделать? Нужно снимать барьеры», – заявил Путин.
По его словам, национальные ограничения только сдерживают развитие торговли в СНГ, передает РИА «Новости».
Российский лидер отметил, что руководители стран ведут работу в практической сфере, однако иногда на национальном уровне вводятся ограничения: «Сами сознательно сдерживаем тот темп развития, который мог бы быть».
Ранее Путин заявил, что товарооборот России и стран СНГ превысил 110 млрд долларов.
В пятницу Путин и лидеры стран СНГ собрались на саммит в узком составе. Российский лидер пообщался «на ногах» с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.