Путин: Россия выступает за взаимодействие для сбережения экосистемы Каспия

Tекст: Дарья Григоренко

«Россия всегда выступала и будет выступать за укрепление и развитие взаимодействия наших государств в интересах сбережения экосистемы Прикаспийского региона, обеспечения его устойчивого роста и улучшения качества жизни людей», – цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что важным направлением сотрудничества является рациональное использование водных ресурсов. По его словам, Россия готова работать над сокращением водных потерь, оптимизацией водопользования и модернизацией оросительных систем.

Российские компании обладают необходимыми компетенциями в области водного хозяйства, включая проектирование каналов, цифровое управление и космический мониторинг.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал создать постоянно действующий механизм по борьбе с обмелением Каспийского моря, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что процесс падения уровня воды ускорился и может привести к катастрофическим последствиям для региона.

Алиев отметил, что площадь морской поверхности сократилась более чем на 20 тыс. кв. километров, что создает проблемы для портов и прибрежной инфраструктуры. Среди причин кризиса он назвал климатические изменения и сокращение речного стока. По итогам саммита ожидается принятие декларации о сотрудничестве в природоохранной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин приехал на Каспийский экологический саммит.

Позднее он анонсировал создание цифрового двойника Каспийского моря с помощью ИИ.

На полях саммита Путин и Алиев продолжили общение «на ногах».