Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
Путин и Алиев продолжили общение на полях Каспийского саммита «на ногах»
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев вместе покинули зал заседаний Каспийского экологического саммита и продолжили активное общение.
По завершении мероприятия главы государств вышли из зала заседаний и продолжили беседу «на ногах», передает РИА «Новости».
В ходе неформального общения лидеров сопровождали помощники, в сферу ответственности которых входят международные отношения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин пообщался «на ногах» с Алиевым на саммите СНГ.
Летом глава МИД Сергей Лавров заявил о полном раскрытии потенциала отношений России и Азербайджана.
Президент Азербайджана оценил развитие двустороннего сотрудничества государств.