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    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 12:34 • Новости дня

    Пезешкиан заявил о новом этапе сотрудничества Ирана со странами СНГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что его присутствие на саммите Содружества Независимых Государств станет началом нового этапа взаимодействия Тегерана с организацией.

    Иранский лидер впервые принимает участие в работе саммита СНГ, передает РИА «Новости».

    «Это является ценной возможностью для укрепления существующих связей и открытия новой главы сотрудничества со странами этого объединения», – заявил Пезешкиан.

    В офисе президента Ирана добавили, что он выразил благодарность Туркмении за приглашение принять участие в мероприятии в качестве особого гостя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина и Масуда Пезешкиана на день раньше запланированного срока.

    Президент России отметил позитивное развитие отношений Москвы и Тегерана.

    В тот же день глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях

    USS Abraham Lincoln отметил на надстройке уничтоженные 103 дрона и 34 иранских судна

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях
    @ Gregory Bull/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр обороны США Пит Хегсет во время встречи экипажа авианосца USS Abraham Lincoln в Сан-Диего увидел на надстройке корабля десятки нанесенных отметок о пораженных иранских целях за десятимесячную операцию.

    Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в порт Сан-Диего после примерно десятимесячного развертывания, во время которого его авианосная ударная группа участвовала в операции Epic Fury против Ирана. На «островной» надстройке корабля зафиксированы многочисленные нанесенные трафаретом отметки о пораженных целях, пишет издание The War Zone со ссылкой на данные визита министра обороны Пита Хегсета.

    По подсчетам авторов материала по доступным фото и видеозаписям, на надстройке авианосца нанесены как минимум 103 отметки за уничтоженные ударные беспилотники-камикадзе и 34 отметки за пораженные надводные корабли. При этом в президентской коллективной награде, которую Хегсет зачитал экипажу за участие в операции Epic Fury, указано, что авианосная группа сбила 77 беспилотников и потопила 64 иранских судна в период с 28 февраля по 22 августа, и причины расхождения этих цифр не разъяснены.

    Согласно тексту награды, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln совершила 3693 боевых вылета, сбросила 1,37 млн фунтов боеприпасов, выпустила 450 крылатых ракет Tomahawk, уничтожила 21 противокорабельную ракету и отразила атаки четырех быстроходных катеров и начиненных взрывчаткой деревянных судов. Часть нанесенных на авианосец отметок за уничтоженные беспилотники может относиться к целям, пораженным его эскортными эсминцами класса Arleigh Burke.

    Отдельные отметки о пораженных целях нанесены и на палубную авиацию авианосца. Так, на истребителе-бомбардировщике F/A-18F эскадрильи VFA-41 Black Aces зафиксированы символы уничтоженной подлодки и других целей, а по данным The War Zone эта эскадрилья за время операции выпустила 421 ракету и бомбу. Издание также напоминает о снимках, опубликованных The Aviationist, на которых истребитель F-35C морской пехоты несет отметки об уничтожении трех подлодок, нефтяного танкера и других объектов.

    Длительная кампания авианосца вызвала в США споры из-за тяжелых условий службы моряков и морпехов. В августе семьи членов экипажа сообщали о сбоях со снабжением и сложных бытовых условиях, после чего исполняющий обязанности министра ВМС Ханг Кау назвал часть публикаций СМИ нечестными, признав при этом «небольшое число случаев проблем с психическим здоровьем без гибели людей» и временные ограничения на связь с домом; по его письму сенатору Кирстен Джиллибранд, по крайней мере восемь военнослужащих из состава группы совершили попытки самоубийства во время похода. Хегсет в свою очередь заявил, что, по его мнению, авианосец стал символом успешной миссии, а не низкого морального духа или неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военные США подготовили для Дональда Трампа новые варианты операций против Ирана. В воскресенье министр обороны США Пит Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном. В четверг МИД Ирана через посредника пообещал уведомить США о своем решении по Ормузскому проливу.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о невозможности блокады страны

    Президент Ирана Пезешкиан: Иран невозможно так просто взять в блокаду

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нельзя изолировать из-за наличия большого числа соседних государств для развития экономических связей, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    «Мы соседствуем с 15 странами, поэтому они (США) не смогут просто так взять нас в блокаду», – передает слова Пезешкиана РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Президент Ирана отметил, что соседство открывает множество альтернативных маршрутов для сотрудничества в экономической, торговой, политической сферах и в области безопасности.

    Соответствующее заявление Пезешкиан сделал перед поездкой в Туркменистан на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Он добавил, что планирует обсудить противодействие односторонним подходам в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В начале месяца Вашингтон внес российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за связей с Ираном.

    В августе глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США выполнять обязательства.

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    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    9 октября 2026, 02:18 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану

    NYT: Военные США проработали варианты возобновления войны с Ираном

    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом получил от Пентагона новые варианты краткосрочной военной кампании против Ирана, пишет New York Times.

    «Американские военные готовят варианты возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана», – пишет New York Times.

    Отмечается, что Белый дом «по-прежнему проявляет неоднозначность в отношении возобновления войны». Издание указывает, что в последние недели реакция США на иранские атаки на нефтяные танкеры оставалась сдержанной, а за последние месяцы Белый дом пять раз отклонял предложения Пентагона о масштабных операциях против Ирана или поддерживаемых им хуситов в Йемене.

    По данным источников газеты, Белый дом снова потребовал подготовить варианты ударов, и старшие представители его команды нацбезопасности во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсуждали их в пятницу на встрече в резиденции Кэмп-Дэвид.

    Рассматриваемый план предполагает короткую, но интенсивную кампанию продолжительностью около трех дней, в ходе которой основными целями станут ракетный и беспилотный арсеналы Ирана, восстановленные Корпусом стражей исламской революции, а также энергетическая инфраструктура и командные пункты корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NBC News также сообщал, что военные США подготовили новые варианты операций против Ирана.

    Белый дом заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    В воскресенье Иран пригрозил США мощным ответом на возможные удары.

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    8 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Ирана в Туркмении

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках своего визита в Туркмению.

    Переговоры глав государств состоялись в рамках двухдневного визита российского лидера в Туркмению, передает РИА «Новости».

    В пятницу Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, куда приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств.

    Предыдущая встреча президентов России и Ирана состоялась в начале сентября в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский лидер поздравил президента России с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с президентом Ирана.

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    8 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    CENTCOM: Авианосец «Авраам Линкольн» вернется в США после рекордного похода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский авианосец «Авраам Линкольн» вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В США готовятся к встрече авианосца «Авраам Линкольн». Он в четверг вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    «Американский авианосец «Авраам Линкольн» сегодня возвращается в Калифорнию после исторического развертывания на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении командования, которое приводит РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что экипаж из 5 тыс. моряков и морских пехотинцев обеспечил тысячи боевых вылетов, а сам корабль прошел более 90 тыс. миль.

    Корабль покинул Сан-Диего в ноябре 2025 года, проведя в море 286 дней – это второй по продолжительности рейд в современной истории американского флота. Первоначально он направлялся в Тихоокеанский регион, но в январе 2026 года был переброшен на Ближний Восток для участия в операции «Эпическая ярость» против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал условия для окончания семимесячной войны с Ираном.

    Во вторник американские военные уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

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    8 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Пезешкиан лично поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения во время переговоров в Туркмении.

    «Еще раз хотелось бы поздравить вас с днем рождения. Я хочу пожелать вам успехов, процветания вашей стране, которая является дружественной для нас страной», – цитирует Пезешкиана РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Владимир Путин заявил о позитивном развитии отношений между двумя странами.

    Напомним, в четверг Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

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    8 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Потери авиации США в ходе конфликта с Ираном превысили 80 единиц

    США потеряли более 80 самолетов и беспилотников за время конфликта с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Исследовательская служба Конгресса США сообщила о потере или повреждении более 80 американских военных самолетов, вертолетов и беспилотников с начала действий против Ирана.

    Исследовательская служба Конгресса США выпустила отчет, согласно которому число американских военных самолетов, вертолетов и беспилотников, потерянных или поврежденных в ходе конфликта с Ираном, превысило 80 единиц, передает РИА «Новости».

    В документе приводится список из 81 летательного аппарата, которые числятся утраченными или получившими повреждения в ходе действий американских вооруженных сил против Ирана с 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    МИД исламской республики пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    В воскресенье Тегеран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с Вашингтоном.

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    8 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Путин: Россия готова помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности Москвы сделать все возможное для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Россия готова оказать содействие Тегерану в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт», – отметил президент на встрече с иранским лидером в туркменском городе Туркменбаши.

    По словам главы государства, Москва со своей стороны готова сделать все зависящее от нее для помощи в разрешении сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

    В среду иранский лидер поздравил главу российского государства с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры политиков.

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    8 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Путин заявил о позитивном развитии отношений России и Ирана

    Путин: Отношения Москвы и Тегерана развиваются в позитивном ключе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркмении отметил укрепление двусторонних связей и значительный рост товарооборота.

    Лидеры России и Ирана провели переговоры в городе Туркменбаши, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества, передает ТАСС. «Что касается двусторонних отношений – хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе, на основе фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года», – подчеркнул российский лидер.

    По словам Путина, товарооборот между странами по итогам 2025 года увеличился более чем на 21%, и эта тенденция сохраняется на протяжении первых семи месяцев текущего года.

    Кроме того, Путин попросил Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Ирана поздравил Путина с днем рождения.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал встречу лидеров двух стран.

    На прошлой неделе зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о высокой оценке Путиным деятельности Хаменеи.

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    8 октября 2026, 21:21 • Новости дня
    США расширили санкции против якобы связанных с Ираном компаний и судов

    Минфин США ввел санкции против 27 якобы связанных с Ираном компаний и 22 судов

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США внес в санкционный список шесть физических лиц, 27 компаний и 22 судна, которые якобы связаны с Ираном.

    Министерство финансов США расширило список санкций в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Согласно данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства, ограничения введены против 27 компаний из ОАЭ, Маршалловых Островов, Турции, Китая, Ирана, Британии и Индии.

    Кроме того, в санкционные списки включены пять граждан Индии и один гражданин Турции. Американские власти сняли санкции с двух судов и ввели ограничения в отношении 22 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана.

    В прошлом месяце Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

    Китай раскритиковал новые ограничения США против России и Ирана.

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    9 октября 2026, 05:24 • Новости дня
    Замглавы Пентагона Файнберг начал использовать антикризисные методы Уолл-стрит

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель министра обороны США Стив Файнберг начал масштабную реформу системы оборонных закупок, чтобы ускорить пополнение ракетных арсеналов, с использованием методов антикризисного управления с Уолл-стрит, пишет Wall Street Journal.

    Файнберг выстроил подчиненную лично ему систему управления оборонными закупками, стремясь сократить сроки восполнения арсеналов ракет и других вооружений за счет заимствования практик корпоративного антикризисного менеджмента с Уолл-стрит, пишет РИА «Новости» со ссылкой на WSJ.

    По данным газеты, толчком к ускорению реформ стало прямое поручение президента США главе Пентагона Питу Хегсету на фоне сообщений о приостановке ударов по Ирану из-за быстрого истощения запасов высокоточного оружия.

    «В министерстве наблюдается острая нехватка компетентных управленцев-производственников… Наши команды по закупкам и сотрудники министерства великолепны, но они не являются специалистами по производственным процессам», – процитировало издание слова Файнберга.

    Для ликвидации дефицита вооружений министерство обороны выделило 300 млн долларов консалтинговой фирме Alvarez & Marsal, специализирующейся на оздоровлении проблемных активов, а также наняло около 300 отставных топ-менеджеров, включая выходцев из автопрома, с почасовой оплатой до 170 долларов для аудита предприятий-подрядчиков, отмечает газета.

    Кроме того, компания Palantir получила контракт на сумму до 244 млн долларов на внедрение аналитической платформы War Machine, призванной оптимизировать оборонное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану.

    Военные США разработали новые сценарии операций против Ирана.

    WSJ сообщила, что американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов.

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    9 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Главы МИД России, Ирана и Азербайджана побеседовали перед заседанием СНГ

    Арагчи сообщил о короткой беседе с Лавровым перед заседанием Совета глав СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал о короткой беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым и азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым перед началом заседания Совета глав государств СНГ.

    Главы внешнеполитических ведомств провели переговоры перед началом мероприятия, передает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Ирана.

    В короткой беседе также принял участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин приехал на заседание саммита СНГ.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с президентом Туркмении перед началом саммита.

    В четверг Путин пообщался с главой Туркмении перед торжественным приемом.

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    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

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    Реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников

    Российская спутниковая группировка «Рассвет» после полноценного запуска может дать Москве серьезное преимущество в связи и целеуказании, заявил бывший глава Google Эрик Шмидт, чья компания поставляет беспилотники ВСУ. Он признал успехи России в развитии беспилотников. Однако технологическая гонка далека от завершения. Как России удержать завоеванное преимущество? Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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