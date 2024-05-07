The Guardian: Британия продолжат покупать переработанную нефть из России

Tекст: Елизавета Шишкова

В прошлом году Лондон ввел полный запрет на импорт нефти из России, однако Британия сама обходит этот закон, отмечают РИА «Новости».

Официально сделки не проводились, однако, согласно правительственным данным, в 2023-м из Турции, Индии и Китая переработанной нефти было ввезено на 2,2 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд долларов,) а Россия является крупнейшим поставщиком для Китая и Индии и одним из основных для Турции.

В 2021 году Великобритания закупала у этих стран нефть на 434,2 млн фунтов. Только с КНР оборот вырос на 24%.

Общественная организация Global Witness подсчитала, что в страну попало 5,2 млн баррелей, каждый двадцатый авиарейс осуществлялся на топливе из российской нефти, отмечает The Guardian.

Речь идет о том, что нефть, переработанная не в России, под санкции не попадает.

Global Witness считает такую практику отмыванием денег и настаивает на ее прекращении. Представитель Global Witness Лейла Стенли уточняет, что Россия заработала за год 100 млн фунтов стерлингов.

При этом, отмечает The Guardian, формально санкции соблюдаются. Экспорт сырой нефти из Алжира, Бахрейна, Кувейта, Ливии, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ увеличен на 60%.

Однако поставки из Китая выросли более чем в 20 раз, из Турции – в 33 раза. Из Индии было экспортировано нефти в 2022 году на 1,8 млдр фунтов стерлингов, в 2023 – 1,5 8 млдр фунтов стерлингов.

Эксперты уточняют, что нефть, попадающая под санкции, торгуется с дисконтом. А вопрос перепродажи каждая страна решает самостоятельно.

По данным The Guardian, санкции в отношении российской нефти обходят и другие европейские страны, в том числе США.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин поясняет, что реальный отказ от российской нефти привел бы к «космическим» ценам на топливо и проблемам во всем мире. При этом задачи убить добычу российской нефти никогда не стояло.

Ранее в Евросоюзе назвали недопустимым реэкспорт санкционной продукции контрагентами из третьих стран.

