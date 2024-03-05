Эксперты ЕС усомнились в эффективности запрета на реэкспорт санкционной продукции

Tекст: Елизавета Шишкова

В 12-м пакете санкций Евросоюз ввел правило о необходимости указывать в документах невозможность реэкспорта товаров в Россию. Экспортеры должны отказывать контрагентам, если те не готовы под этим подписаться, передает РИА «Новости».

В список входят летательные и космические аппараты и их части (группа 88 внешнеторговой номенклатуры), некоторые авиационные товары из других групп (в том числе турбовинтовые и авиационные двигатели внутреннего сгорания, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок), авиационное топливо, боевое стрелковое оружие, товары двойного назначения и «продвинутые технологические товары, использующиеся в российских оружейных системах».

Старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов пояснил, что для некоторых контрактов в России нужна лицензия ФСТЭК, которую не дадут без запрета на перепродажу. Кроме того, необходим «импортный» сертификат, гарантирующий непередачу контролируемых товаров в третьи страны.

Таможня проявляет в отношении такой продукции большую осмотрительность, чем в отношении той, которая идет параллельным импортом.

Таким образом, с одной стороны, схемы ввоза через третьи страны действительно усложнятся, но с другой – все зависит от механизмов контроля.

С другой – все зависит от механизмов контроля. И здесь ситуация может сложиться не так, как рассчитывают в Евросоюзе.

При этом в обновленном санкционном списке ЕС основными поставщиками на мировой рынок являются США и Германия.

«Если американские и немецкие посольские работники по всему миру примутся дотошно обзванивать компании, приезжать в офисы и на склады с обысками – тогда, конечно, указания Брюсселя выполнят. Но вряд ли им это позволят сделать», – пояснил доцент МГУ Магомет Яндиев.

Реализация принципа «Без России» может быть сопряжена с рядом трудностей, отмечают в международной юридической компании Baker McKenzie.

Так, новые контракты должны включать в себя «адекватные средства правовой защиты» для борьбы с обходом запретов на экспорт. Предполагается, что, если условие нарушено, европейские поставщики могут разорвать контракт или потребовать неустойку.

По словам юристов, на практике с контрагентом из других стран, которые не связаны с ЕС, по этому пункту наверняка возникнут проблемы.

Отмечается, что предложенная ЕК формулировка очень широка и требует от контрагента много усилий.

В свою очередь инвестиционный советник Юлия Кузнецова считает, что путь для реэкспорта найдется – через посредников. Добавятся промежуточные контрагенты, а грузы переоформят. По мнению, эксперта, без санкционных товаров не останутся ни Россия, ни Европа.

Напомним, Евросоюз запретил реэкспорт европейских товаров в Россию через третьи страны.