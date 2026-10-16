Новак назвал кризис на Ближнем Востоке новым вызовом для мира

Tекст: Дарья Григоренко

«Кризис на Ближнем Востоке – это новый вызов, новый шок для мировой энергетики. Наверное, такого никогда не было, когда огромный объем энергетических ресурсов не получил выход на рынки в результате отсутствия нормального судоходства в одной из ключевых артерий мирового нефтяного рынка», – приводит его слова РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что сложившаяся ситуация существенно увеличила мировые издержки, повысила стоимость фрахта в разы и стоимость страхования.

По его словам, это привело к тому, что многие страны – участники мирового рынка принимают новые, фундаментальные решения по выработке новых маршрутов, логистики и созданию запасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники МЭА договорились экстренно высвободить запасы нефти.

В среду мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

В понедельник в ОПЕК сочли закономерным мировой кризис на рынке топлива.