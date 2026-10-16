Россиянки назвали гринфлаги в мужчинах

Россиянки рассказали о любимых мужских чертах

Tекст: Алёна Задорожная

Представительницы прекрасной половины российского общества рассказали газете ВЗГЛЯД о том, какие качества в мужчинах они считают наиболее привлекательными или, как сейчас говорят в молодежной среде, гринфлагах. В топ критериев вошли эмоциональная доступность и чувство безопасности рядом с противоположным полом.

«Для меня важно чувствовать себя спокойно рядом со своим мужчиной», – рассказывает одна из опрошенных. Следующая ей вторит: «Мужчина должен быть опорой».

При этом часть женщин обратила внимание на уровень вовлеченности мужчины в жизнь возлюбленной. «Я бы хотела, чтобы мой спутник вовлекался в отношения», – признается девушка.

«Я как-то в разговоре сказала своему молодому человеку, что люблю походы. И уже спустя какое-то время мы начали в них ходить вместе», – похвасталась одна из опрошенных. «Если в моей жизни возникают какие-то проблемы, мужчина не должен сбегать. Наоборот – ему стоит активно включиться и поддержать меня, причем не обязательно даже в финансовом плане», – рассуждает следующая респондентка.

Среди критериев также оказались ум, чувство юмора и умение поддерживать беседу. «Без чувства юмора не строятся никакие дела – ни базовые бытовые, ни какие-то серьезные», – считает девушка. «Для меня важно, чтобы нам было, о чем поговорить по душам», – признается еще одна горожанка.

Примечательными видятся ответы тех, кто уже состоит в браке. «Я уже замужем, у нас есть ребенок. И для меня помощь с малышом – это самый верный гринфлаг», – делится молодая мама. «Мужчина должен любить детей», – соглашается с ней еще одна опрошенная. «Для меня важно видеть в мужчине, что он нацелен на семью. А еще, чтобы был добрым», – заключила молодая девушка.

Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о темах, которые обязательно надо обсудить до брака.