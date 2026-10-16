  • Новость часаПутин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
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    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня

    Ученые выяснили, почему Гитлер не успел создать ядерную бомбу

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Ученые выяснили, почему Гитлер не успел создать ядерную бомбу
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

    16 октября 2026, 17:07 • Новости дня
    Суд Гамбурга начал рассмотрение просьбы закрыть дело «Северных потоков»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высший земельный суд Гамбурга начал рассматривать ходатайство защиты гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении уголовного дела о подрыве газопроводов «Северный поток».

    Защита заявила о якобы существующих процессуальных препятствиях для продолжения разбирательства, точная дата оглашения решения на данный момент не определена, передает РИА «Новости».

    «Я не могу с уверенностью спрогнозировать, когда сенат примет решение по этому ходатайству. Если сенат удовлетворит ходатайство, процесс будет прекращен», – сообщила руководитель пресс-службы суда в Гамбурге Марайке Франтцен.

    По ее словам, из-за рассмотрения требования адвокатов суд отложил утверждение повестки заседаний, запланированных на ноябрь. При этом второе слушание по делу Сергея Кузнецова намечено на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Гамбурге завершил первое заседание по делу о подрыве «Северных потоков».

    Адвокаты обвиняемого потребовали закрыть уголовный процесс. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками диверсии.

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    16 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    ВС России отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км

    Российские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные сформировали буферную зону, отбросив подразделения украинской армии на 30 км от приграничья Белгородской области на волчанском участке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ отодвинуты от государственной границы России на волчанском участке в Харьковской области.

    «На волчанском участке, где как раз находятся Нефедовка и Черное, сформирована самая большая буферная зона: нам удалось отодвинуть противника от государственной границы Российской Федерации порядка на 30 км. Я думаю, что мы будем и дальше продолжать формировать буферную зону на данном участке», – сказал он ТАСС.

    Ранее, 15 октября, в Министерстве обороны сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Нефедовка и Черное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

    ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области.

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Харькове.


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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска взяли под контроль 28 населенных пунктов и 461 кв. км территории в Харьковской области, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что под контроль российской армии в Харьковской области перешли 28 населенных пунктов и 461 квадратный километр территории, сообщает РИА «Новости»

    «Завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Под наш контроль перешло 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Начальник Генштаба рассказал об освобождении Первомайского. Также он назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки войск.


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    16 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Экватор» в Ровно, а также поразили на море сухогруз, перевозивший военные грузы в Одессу.

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

    Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.

    А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.

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    16 октября 2026, 02:45 • Новости дня
    WSJ узнала о применении США космического оружия в Иране и Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-космические силы США показали свое космическое оружие, которое использовалось в военной кампании в Иране и при операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле.

    США использовали системы электромагнитной борьбы во время операции против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и в войне против Ирана, сообщила в видеосюжете Wall Street Journal (WSJ).

    Вооруженные силы США задействовали специализированные орбитальные системы для успешного блокирования работы коммуникационных сетей на территории двух государств.

    Информацию об успешном применении новейших технологий подавления связи журналистам подтвердили источники в оборонном ведомстве США.

    «Мы применяли эти и другие системы в операциях по всему миру. Если говорить об операциях Midnight Hammer, Absolute Resolve, Epic Fury, наши военнослужащие выдвигались в передовые районы, действовали в этих условиях и проявили себя с «Вести» слова командира подразделения Mission Delta полковника Анджело Фернандес.

    Упомянутая миссия Midnight Hammer прошла в июне 2025 года, когда Вашингтон присоединился к Израилю для ударов по иранской территории. Под кодовым названием Epic Fury скрывается начало прямых американских атак на Иран.

    Кроме того, орбитальные системы применялись в ходе январской миссии Absolute Resolve. Эта военная операция была направлена на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов. Пентагон занялся подготовкой бюджета США к окололунным сражениям.

    Президент США объявил о планах создать новый испытательный полигон Пентагона.

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    16 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться

    Bild: Сотрудники BMW обвалили внутренний портал из-за огромных выходных пособий

    Внутренний портал BMW рухнул от наплыва желающих уволиться
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Программа немецкого автоконцерна BMW по выплате выходных пособий добровольно увольняющимся сотрудникам вызвала ажиотаж, из-за которого внутренний портал компании не выдержал нагрузки и обвалился.

    Компания была вынуждена приостановить прием новых заявлений об увольнении, чтобы обработать уже поступившие, передает Lenta.ru со ссылкой на Bild.

    Топ-менеджмент BMW, как и других немецких автопроизводителей, запланировал сокращения из-за кризиса в отрасли. В 2026 году на выходные пособия заложен бюджет в миллиард евро, а в 2027 году расходы могут возрасти. Концерн планирует сократить до 8 тыс. рабочих мест по всему миру, преимущественно в Германии.

    Увольняющимся обещают крупные компенсации, зависящие от зарплаты, возраста и стажа. Опытные сотрудники с высокими доходами могут получить около 50 тыс. евро за каждый год работы. В BMW рассчитывают, что эти затраты окупятся, позволив экономить миллиард евро ежегодно с 2028 года.

    Сокращения объясняют стремлением повысить эффективность, внедрением искусственного интеллекта и снижением потребности в разработчиках на фоне падения прибыли автоконцерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом брюссельские санкции подорвали могущество автопрома Германии.

    Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил о желании вернуть немецкие авто в Россию.

    Весной антироссийские санкции ударили по автопрому Германии.

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    16 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры стран объединения не приняли никаких конкретных решений по Украине.

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

    А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    16 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Малайзию

    Минобороны: Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в порт Баттерворт

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные моряки на фрегате «Маршал Шапошников» и большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц» завершили деловой заход в малайзийский порт Баттерворт.

    В состав отряда также вошел танкер «Печенга». Командование провело встречи с представителями военно-морских сил Малайзии и послом России Наилем Латыповым, сообщает Минобороны.

    На острове Джераджак экипажи возложили цветы и провели панихиду в память о моряках крейсера «Жемчуг». Помимо этого, участники похода присоединились к культурным и спортивным мероприятиям.

    Корабли покинули Владивосток 10 сентября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До прибытия в Малайзию отряд совершил остановку в индонезийском порту Джакарте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока.

    В апреле российские моряки покинули порт в Китае для продолжения выполнения задач. Ранее фрегат «Маршал Шапошников» вернулся на базу из предыдущего плавания.

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    16 октября 2026, 07:29 • Новости дня
    Ростех рассказал о преимуществах управляемого снаряда «Краснополь»

    Ростех заявил об увеличении выпуска управляемых снарядов «Краснополь»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управляемый снаряд «Краснополь» позволяет российским артиллеристам эффективно поражать небольшие и подвижные наземные цели на значительном удалении, заявила пресс-служба госкорпорации Ростех.

    «С дистанции в десятки километров этот боеприпас может поразить прямым попаданием даже такую небольшую и подвижную цель, как танк. Сегодня «Высокоточные комплексы» значительно увеличили выпуск этих боеприпасов», – рассказали в Ростехе, передает РИА «Новости».

    В госкорпорации отметили, что боевая обстановка в зоне спецоперации на Украине создает опасности для артиллерийских расчетов, работающих длинными сериями. Использование управляемого снаряда «Краснополь» и БПЛА позволяет артиллеристам действовать более осторожно и эффективно.

    «На помощь приходят современные гаубицы – классическая, но глубоко модернизированная «Мста-С», а также самые новые колесные «Мальва» и «Гиацинт-К». Они способны быстро занять позицию, поразить цель одним-двумя выстрелами и так же быстро уйти», – добавили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Ростех представил в Египте новый боеприпас с дальностью 450 км. В августе госкорпорация в 50 раз увеличила выпуск боеприпасов для танков. Летом российские войска получили первые противодронные патроны «Многоточие».

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    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Захарова назвала законными целями транспорт с оружием для противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые транспортные средства в Черном море, перевозящие военные грузы в интересах противника, рассматриваются как законные цели Вооруженных сил.

    Россия рассматривает как законные цели любые транспортные средства в Черном море, которые используются для доставки оружия и войск противнику, передает ТАСС.

    «Относительно обстановки в Черном море в целом – в очередной раз хотели бы обратить внимание на наши неоднократные предупреждения, что любые транспортные средства, перевозящие войска, оружие, боеприпасы, военную технику в интересах противника, могут рассматриваться в качестве законных целей Вооруженных сил РФ», – сказала Захарова.

    Дипломат также отметила отсутствие доказательств причастности какой-либо стороны к недавним ударам по судам в исключительной экономической зоне Болгарии. По ее словам, этот инцидент обсуждался во вторник на встрече посла России Элеоноры Митрофановой и болгарского премьер-министра Румена Радева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки дронов судна.

    Генсек НАТО допустил усиление мер сдерживания в Черном море.

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    16 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Индия решила создать безэкипажный танк на базе Т-72

    The Economic Times: Индия создаст безэкипажный танк на базе Т-72

    Tекст: Мария Иванова

    Индия начала разработку дистанционно управляемого безэкипажного танка на базе советского Т-72 в рамках инициативы ADITI 4.0.

    Переоборудование танков Т-72 началось в 2026 году для обеспечения безопасности личного состава при выполнении задач высокого риска. Роботизированные машины планируется оснастить цифровыми системами для дистанционного управления и связи через IP-интерфейс, пишет The Economic Times.

    Дистанционно управляемые танки будут применяться для преодоления минных полей, разведки и наступательных операций. В будущем в безэкипажные машины могут быть переоборудованы и танки Т-90, передает ТАСС.

    Танковый парк вооруженных сил Индии насчитывает от 1,7 тыс. до 2,4 тыс. машин. Значительная часть техники признана устаревшей и требует глубокой модернизации для продления срока службы до 2040 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца были раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм».

    В мае УВЗ предложил Индии программу модернизации танков.

    В 2025 году президент Владимир Путин сообщил о помощи России в модернизации индийской армии.

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    16 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Импорт немецкого пива в Россию упал до минимума с 1999 года

    Евростат: Импорт пива из Германии в Россию упал до минимума за 27 лет

    Tекст: Мария Иванова

    В августе Россия сократила закупки пива у Германии в два раза по сравнению с июлем, опустив показатель до минимальных с лета 1999 года 52,1 тыс. евро.

    В августе импорт пива из Германии в Россию снизился вдвое по сравнению с предшествующим месяцем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    В денежном выражении закупки составили 52,1 тыс. евро, что стало минимальным значением с июня 1999 года.

    Крупнейшим поставщиком пива на российский рынок среди стран Евросоюза стала Латвия. Прибалтийская республика увеличила отгрузки в пять раз за месяц, и на нее пришлась треть всех европейских поставок в денежном выражении – 674,4 тыс. евро.

    На втором месте расположилась Польша, которая снизила экспорт пива в Россию в шесть раз, до 582,4 тыс. евро, заняв 29% импорта из ЕС. Замыкает тройку лидеров Бельгия, показавшая рост поставок в два раза к июлю – до 353,5 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом импорт китайского пива в Россию достиг исторического максимума.

    Евросоюз резко увеличил поставки пива на российский рынок.

    В июне Москва удвоила закупки хмельного напитка из Литвы.

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    16 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Мотострелки ЦВО отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии

    Минобороны: Мотострелки ЦВО прикрыли миротворцев ОДКБ от дронов в Белоруссии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе учений ОДКБ «Нерушимое братство-2026» в Белоруссии мотострелки Центрального военного округа отработали прикрытие миротворческой техники от ударов условных дронов.

    На полигоне Лосвидо мобильная огневая группа мотострелков ЦВО защитила маршрут колонны миротворческих сил от воздушной угрозы, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие передвигались на вездеходах «Улан-2», оснащенных пулеметами ПКТ, и использовали штатное вооружение для противодействия беспилотникам.

    Выполнение задачи позволило проверить слаженность группы при сопровождении техники и реагировании на угрозы с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Минске назвали комплекс «Орешник» защитой западного форпоста ОДКБ. Ранее участники учений ОДКБ начали прибывать в Белоруссию. Также осенью в России завершилась активная фаза военных учений ОДКБ.

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    16 октября 2026, 10:51 • Новости дня
    Китайские ученые разработали способную работать под водой бронемашину

    SCMP: В Китае разработали бронемашину для выполнения задач под водой

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи из КНР ведут разработку новой бронированной машины, которая сможет выполнять боевые задачи на глубине до 50 метров в течение двух часов за счет использования сменных модулей.

    Китайские специалисты создают гетерогенную технику, которая призвана превзойти традиционные боевые машины благодаря возможности за секунды менять функциональные модули. Это позволит бронетехнике выполнять задачи на суше, в воде, в воздухе и в условиях радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Ученые из Inner Mongolia First Machinery Group и Пекинского технологического университета уже приблизились к стадии практического применения аппарата и его испытаний в условиях, ориентированных на реальные боевые задачи.

    Один из предлагаемых модулей позволит машине работать на глубине до 50 метров на протяжении двух часов. Переход между различными режимами эксплуатации будет занимать всего 12 минут, однако работоспособность техники под водой пока не была подтверждена испытаниями. По мнению разработчиков, в ближайшие десятилетия такие решения станут востребованы в мире по мере развития боевых операций в нескольких средах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце армия Китая провела патрулирование в Южно-Китайском море.

    Летом Пекин объявил о планах строительства интеллектуальной армии.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации вооруженных сил страны.

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    16 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    ERR: В Эстонии стартовали военные учения по переброске немецких войск

    Tекст: Мария Иванова

    Совместные эстонско-немецкие военные учения Brave Blue 26, направленные на отработку приема войск в случае кризиса или войны, впервые стартовали на территории Эстонии.

    Маневры продлятся до 27 октября, в их ходе военные отработают организацию приема и логистической поддержки немецких подразделений, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    Участники учений собираются выявить возможные проблемы, которые могут возникнуть при реальной переброске союзных войск в логистические районы республики.

    Начальник отдела логистики сил обороны Эстонии Вальдо Вески отметил, что Таллин за свой счет обеспечит транспорт, размещение, питание, топливо и другие услуги, необходимые союзникам для быстрого перемещения к месту выполнения задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

    На прошлой неделе Североатлантический альянс усилил защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    В начале месяца официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эскалацией возможное размещение новых войск военного блока в прибалтийских странах.

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    Угольная отрасль России переживает еще один убыточный год. Даже рост экспорта не спасает. Убытки ожидаются в районе 300 млрд рублей. Что происходит в отрасли и удастся ли снизить убытки в 2027 году хотя бы до 100 млрд рублей, как рассчитывают в Минэнерго? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Как России защитить цифровую инфраструктуру от ударов

    Россия ведет масштабное строительство критически важной для страны цифровой инфраструктуры и рассматривает вопрос о том, где именно она должна находиться. Сразу несколько обстоятельств заставляют думать о том, чтобы новые центры обработки данных строились в первую очередь не в центральной части страны, а на Урале или даже в Сибири. Почему? Подробности

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    Региональные державы учатся побеждать гегемонов

    На наших глазах в производстве наиболее разрушительных и опасных видов оружия происходит тектонический сдвиг. Еще не так давно доступ к новейшим боевым технологиям был только у самых крупных держав, но сейчас все меняется. О чем именно идет речь и при чем здесь испытания гиперзвукового планирующего блока, проведенные Южной Кореей? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    • Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

      Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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