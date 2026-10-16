  • Новость часаПутин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
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    Европа заплатит за газ снижением уровня жизни
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    Дмитриев: США ищут варианты отказа от санкций против России
    Ученые выяснили, почему Гитлер не успел создать ядерную бомбу
    Путин заявил об освобождении в ходе СВО 310 населенных пунктов с начала года
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Герасимов назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    15 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    11 комментариев
    16 октября 2026, 19:19 • Новости дня

    Путин выразил благодарность военным за освобождение Алексеево-Дружковки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин выразил искреннюю благодарность военнослужащим, участвовавшим в освобождении Алексеево-Дружковки.

    Президент Владимир Путин поблагодарил военных, участвовавших в освобождении Алексеево-Дружковки в Донецкой Народной Республике, пишет РИА «Новости».

    «Путин высказал искренние слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в освобождении Алексеево-Дружковки», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он также уточнил, что в пятницу президент провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин отметил, что под контролем киевских властей остается чуть больше 10% территории ДНР.

    Президент попросил начальника Генштаба Валерия Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Также глава государства заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

    16 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам в ответ на атаки на промышленность и ТЭК России. Об этом заявил президент Владимир Путин при посещении вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск/

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    В пятницу в МИД России указали на попытки Украины создать очаги нестабильности атаками на нефтеперерабатывающие заводы.

    Вооруженные силы России нанесли за неделю массированный и семь групповых ударов по объектам противника.

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    16 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину о выходе ВС России к окраинам Запорожья

    Герасимов: ВС России подошли на расстояние 5 км к окраинам Запорожья

    Герасимов доложил Путину о выходе ВС России к окраинам Запорожья
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину сообщил, что передовые группы российских войск подошли на расстояние пяти км от южных окраин Запорожья.

    Герасимов доложил, что по позициям противника в городской черте Запорожья наносятся удары, передает ТАСС.

    «В плановом порядке осуществляется освобождение Запорожской области. Группировки войск «Днепр» и «Восток» уверенно удерживают инициативу, наступая смежными флангами на широком фронте в направлении Запорожья», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что соединения группировки войск «Днепр» ведут бои по освобождению Орехова, а под контроль российских сил перешли населенные пункты Новопавловка и Ново-Андреевка.

    Кроме того, форсировав реку Конка, подразделения Воздушно-десантных войск овладели поселком Малая Катериновка и развивают наступление в северном направлении, добавил начальник Генштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба доложил президенту о наступлении группировки «Центр» на Александровку.

    Президент Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск заявил, что Луганская народная республика находится полностью под контролем Вооруженных сил РФ.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении Донбасса.

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    16 октября 2026, 20:35 • Видео
    Европа в шоке: главное про саммит ЕС

    В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    16 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    Ученые выяснили, почему Гитлер не успел создать ядерную бомбу

    Ученые: Нацистская Германия в 1945 году была далека от создания ядерной бомбы

    Ученые выяснили, почему Гитлер не успел создать ядерную бомбу
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Нацистская Германия была значительно дальше от создания работающего ядерного реактора, чем утверждал руководивший исследованиями физик Вернер Гейзенберг. К такому выводу пришли ученые, изучившие сохранившиеся урановые кубы и архивные документы немецкой ядерной программы.

    Исследование под руководством директора ядерного центра Мэрилендского университета Тимоти Кета показало, что последней экспериментальной установке Германии не хватало ресурсов для запуска самоподдерживающейся цепной реакции. Результаты опубликованы в PNAS Nexus.

    Реактор B8 построили в 1945 году под руководством Гейзенберга. В нем использовались кубы природного урана, подвешенные в тяжелой воде. Она похожа на обычную воду, но вместо обычного водорода содержит дейтерий, в ядре атома которого есть дополнительный нейтрон.

    В реакторе тяжелая вода служит замедлителем нейтронов, высвобождающихся при делении ядер урана. Замедленные нейтроны с большей вероятностью вызывают деление других ядер, помогая поддерживать цепную реакцию.

    Создание работающего реактора могло открыть путь к получению плутония для атомной бомбы. Внутри установки часть ядер урана поглощает нейтроны и после последовательных радиоактивных превращений становится плутонием-239, пригодным для использования в ядерном оружии. Однако этот материал еще необходимо выделить из облученного топлива, поэтому запуск реактора сам по себе не означает создания бомбы.

    Когда американские военные обнаружили и демонтировали B8, установка так и не достигла критичности. Этим термином обозначают состояние, при котором цепная реакция поддерживает себя без внешнего источника нейтронов. Гейзенберг впоследствии утверждал, что для запуска требовалось лишь относительно небольшое увеличение количества урана.

    Авторы новой работы изучили два сохранившихся урановых куба, технические отчеты, переписку и другие архивные материалы. Их расчеты показали, что установке требовалось примерно вдвое больше урана и более чем вдвое больше тяжелой воды, чем в ней находилось. По оценке исследователей, эти потребности превышали доступные Германии во время войны ресурсы.

    Особенно остро стояла проблема тяжелой воды. Единственным европейским предприятием, способным снабжать ею немецкую программу в необходимых объемах, был завод Norsk Hydro в норвежском Веморке. После оккупации Норвегии в апреле 1940 года Германия получила контроль над производством. Однако американский налет 16 ноября 1943 года лишил предприятие возможности выпуска тяжелой воды.

    Ученые также рассмотрели возможность ее замены графитом, который тоже способен замедлять нейтроны. Именно графитовый замедлитель использовали американские исследователи, осуществившие в 1942 году первую управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.

    Однако доступный немецкой программе графит содержал примеси, делавшие его непригодным для этой задачи. В частности, бор поглощал нейтроны, необходимые для поддержания реакции, и препятствовал достижению критичности.

    Авторы заключили, что Гейзенберг существенно недооценивал объем дополнительных ресурсов, необходимых для запуска B8. При существовавших конструкциях и доступных материалах Германия не могла запустить ни тяжеловодный реактор, ни его графитовую альтернативу. Таким образом, немецкая ядерная программа оставалась далека от создания установки, способной производить материал для атомного оружия.

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    16 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    В ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск Герасимов доложил Путину о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    16 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    Российские войска освободили харьковские Варваровку и Николаевку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Варваровкой и Николаевкой в Харьковской области.

    Всего за неделю ВС России освободили 12 населенных пунктов, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе были взяты под контроль Лукашово, Лобановка, Резниково, Купино, Нефедовка и Черное, в том числе накануне установлен контроль над Варваровкой и Николаевкой Харьковской области.

    При этом все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    Также в Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки противник потерял более 1675 военнослужащих, пять бронемашин, три орудия полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» освободили Новотроицкое, Петровское и Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2740 военнослужащих, 37 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

    В течение недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1550 военнослужащих, 18 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

    Подразделения Южной группировки за неделю улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял более 1155 военнослужащих, девять бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника, освобождено Никольское в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше1695 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    За неделю уничтожены до 240 военнослужащих, бронемашина, пять артиллерийских орудий и девять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР.

    До этого ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

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    16 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    ВС России провели операцию «Медвежий угол» по разгрому ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров доложил президенту Владимиру Путину о проведении операции «Медвежий угол», в результате которой российские войска окружили и уничтожили группировку ВСУ в Харьковской области.

    Владимиру Путину доложили в пятницу на совещании во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск, что российские военные успешно завершили операцию по окружению и ликвидации сил противника в северо-восточной части Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Были сосредоточены на окружении и разгроме группировки противника в северо-восточной части региона. С этой целью была проведена операция «Медвежий угол». На первом этапе операции в течение июля-августа воинские части 18-й и 71-й мотострелковых дивизий, наступая навстречу друг другу в общем направлении на Приколотное, овладели крупным населенным пунктом Белый Колодезь и осуществили охват обороняющегося формирования противника», – доложил Никифоров Путину.

    По словам командующего группировкой «Север», к 30 августа российские военные полностью замкнули кольцо блокирования. На втором этапе, который начался в сентябре, войска приступили к ликвидации окруженного противника: украинская группировка была рассечена на несколько частей и последовательно уничтожена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров сообщил о расширении зоны безопасности.

    В субботу российские военные не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении.

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    16 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Ветеран СВО Коломацкий: Путинские удары настигают врага в любой точке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары по западным регионам Украины показали, что для киевского режима больше нет «глубокого тыла», заявил газете ВЗГЛЯД участник Ассоциации ветеранов СВО Московской области, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий (позывной «Скиф»).

    «То, что мы наблюдали этой ночью, это наглядная демонстрация того, что «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться. Западные регионы Украины, которые киевский режим и их кураторы считали «тихой гаванью» и глубоким тылом, теперь горят наравне с прифронтовыми зонами. Луцк без света, нефтебазы в Хмельницком, предприятия в Умани и Ровно – география прилетов доказывает: безопасного расстояния для боевиков киевского режима больше не существует», – отметил Коломацкий.

    Он уточнил, что Россия наносит удары по западным территориям, так как именно там сосредоточены ключевые логистические хабы, через которые идет поток натовского вооружения. «И там же расположены ремонтные предприятия и склады, питающие фронт. Лишая Украину этого тыла, мы перерезаем артерии, по которым к врагу поступают ресурсы для ведения боевых действий. Удары по портам и сухогрузам в море лишь дополняют эту картину полной блокировки вражеской логистики», – добавил он.

    «Особого внимания стоит техническая эволюция наших средств поражения. Данные о том, что новые «Герани-5» развивают скорость до 800 км/ч, сопоставимую с крылатыми ракетами, говорят о колоссальном скачке в развитии отечественного ВПК. Это не разовая разработка и не импровизация одного инженера. Это прямой результат той фундаментальной трансформации армии и оборонной промышленности, которую последовательно проводит Верховный главнокомандующий. Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет и превосходство – инженеры и военные ее выполнили, создав оружие, способное преодолевать любые расстояния и вскрывать любые эшелоны ПВО», – заявил Коломацкий.

    «Мы перешли к стратегии тотального огневого доминирования по всей глубине обороны противника. Враг теряет остатки инфраструктуры, потому что Россия начала воевать технологичнее и жестче. И этот процесс необратим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 10 по 16 октября ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), использовавшиеся в интересах ВСУ логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры.

    В пятницу утром сообщалось, что ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    Накануне российские военные поразили порт Измаил и два сухогруза с оружием для ВСУ.

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    16 октября 2026, 21:17 • Новости дня
    Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск назвал не рядовым событием и безусловным успехом окружение российскими военными группировки ВСУ численностью в 2 тыс. человек.

    «В ходе боевых действий блокирование противника на различных участках – это уже не новость. Но окружение группировки в районе 2 тыс. человек, да еще и на территории свыше 400 кв. км, 460 кв. км – это все-таки не рядовое событие. Это, имея в виду последующую ликвидацию противника на этой территории, все-таки успех», – цитирует Путина ТАСС.

    «Изначально вы мне докладывали, там было даже чуть больше, по-моему, 2,5 тыс. [человек в окружении]. Я еще об этом скажу. Это безусловный успех группировки «Север», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

    Российские военные провели операцию «Медвежий угол» по разгрому противника в Харьковской области.


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    16 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует обсуждать создание зоны безопасности на Украине на возможных мирных переговорах с Киевом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    «Напомню, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к честным переговорам по Украине. В среду премьер Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика для урегулирования кризиса.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении открытости России к мирному диалогу.

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    16 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса

    Политолог Сетов: Путин справедливо увязывает защиту российского рынка с экономическим суверенитетом

    Эксперт: Путин действует как главный политический защитник российского бизнеса
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент Владимир Путин справедливо указывает, что защита собственного рынка не является протекционизмом. Поддержка отечественных компаний неразрывно связана с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. Ранее Путин провел встречу с участниками форума «Деловой России».

    «Логика президента Владимира Путина как главного политического защитника интересов российского бизнеса исходит из необходимости поддерживать национальных предпринимателей, особенно в условиях санкционного давления», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог», эксперт ЭИСИ.

    Спикер напомнил: в своем выступлении перед предпринимательскими кругами глава государства на «Деловой России» увязал поддержку отечественных компаний с экономическим суверенитетом и конкурентоспособностью страны.

    «Санкции усилили эту установку. Устойчивость экономики зависит от способности российского бизнеса сохранять производственные связи и привлекать капитал внутри национальной финансовой системы. Защита внутреннего рынка в такой логике является инструментом экономической политики. Механизм должен дать компаниям время и ресурсы для технологического обновления и запуска нового инвестиционного цикла», – подчеркнул эксперт.

    Ранее президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с участниками XXI форума-съезда организации «Деловая Россия». Глава государства напомнил, что перед страной «стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – отметил Путин.

    По его словам, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании хороших, современных рабочих мест в городах, поселках.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан. В этом смысле отечественный предпринимательский класс у нас стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – детализировал президент.

    Также глава государства указал на важность сотрудничества бизнеса с профильными ведомствами. «С подачи деловых кругов мы начали системно снижать административную нагрузку на бизнес, убирать избыточное регулирование, упрощать отчетность и получение различных разрешений, запустили оценку самими предпринимателями, как влияет на их деятельность принятие того или иного нормативного акта, того или иного закона», – напомнил Путин.

    Кроме того, в ходе беседы были затронуты вопросы маркировки импорта, которую глава Минпромторга Антон Алиханов назвал механизмом защиты потребителя, мерой регулирования рынка и очистки от контрафакта. В связи с этим он указал на важность соблюдения баланса, чтобы не превращать инструмент в меру торгового протекционизма.

    «Защита собственного рынка не является протекционизмом», – пояснил в ответ Путин. – «И, кстати говоря, те, кто больше всего говорят о недопущении протекционизма, больше всего протекционизмом занимаются».

    По его словам, «российские бизнес-лидеры, предприниматели не только, что называется, растут сами, выходят на новые рубежи, но и берут на себя ответственность за консолидацию и формулирование запросов делового сообщества, участвуют в создании общих правил работы для динамичного, поступательного развития экономики всей страны».

    В свою очередь, председатель «Деловой России» Алексей Репик рассказал о развитии российского бизнеса. «Мы идем в новые рынки, отрасли, технологии, страны. Когда привычные направления закрылись, мы, предприниматели, пошли в Азию, на Ближний Восток, в Африку, наладили логистику, расчеты, создали технологические партнерства. Наряду с сырьем, металлами, удобрениями на экспорт идут комплексные решения, сервисы, ноу-хау. Причем такие контракты не только приносят выручку бизнесу, но и укрепляют позиции страны», – указал он.

    Ранее политолог Павел Данилин отмечал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что встреча Путина с отечественным бизнесом показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию.

    Комментарии (8)
    16 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские подразделения вышли на окраины Краматорска и ведут уличные бои в Дружковке.

    Российские подразделения ведут бои на юго-востоке и юго-западе Дружковки, а также вышли на окраины города Краматорска, передает ТАСС.

    «Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского.

    Начальник Генштаба рассказал о наступлении группировки «Центр» на Александровку. В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

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    16 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    Герасимов доложил Путину об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска взяли под контроль 28 населенных пунктов и 461 кв. км территории в Харьковской области, доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что под контроль российской армии в Харьковской области перешли 28 населенных пунктов и 461 квадратный километр территории, сообщает РИА «Новости»

    «Завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Под наш контроль перешло 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов», – заявил Герасимов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Начальник Генштаба рассказал об освобождении Первомайского. Также он назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки войск.


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    16 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    ВС России поразили логистический центр ВСУ в Ровно
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Экватор» в Ровно, а также поразили на море сухогруз, перевозивший военные грузы в Одессу.

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Экватор», который использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ.

    Кроме того, при переходе морем был атакован сухогруз, перевозивший в порт Одесса грузы военного и двойного назначения, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские дроны поразили еще один следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ. В тот же день российские военные атаковали порт Измаил и два сухогруза с оружием.

    А во вторник войска нанесли удар по объектам в Киеве и Николаеве и сухогрузу с оружием.

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    16 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области. Стороны договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей и организации жизненно важных поставок.

    Понтифик выразил обеспокоенность судьбой мирного населения города. Российская сторона изложила свою позицию, возложив ответственность за сложившуюся гуманитарную обстановку на Киев. Путин поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для защиты жителей и снабжения Алешек, сообщает сайт Кремля.

    При обсуждении украинского конфликта президент поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию и усилия на гуманитарном направлении.

    Путин также пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Он отметил значение сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами. Разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ватикан сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Папой Римским.

    В прошлом месяце спецпосланник Понтифика посетил пленных украинцев в России. В прошлом году стороны обсудили свободу вероисповедания на Украине.

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    16 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Порядка 10% территории Донецкой народной республики (ДНР) и около 16,5% Запорожской области остаются под контролем киевского режима, сообщил президент Владимир Путин.

    «Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой [Народной] Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика остается полностью под нашим контролем», – заявил Путин.

    Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года в зоне проведения СВО.

    В прошлом месяце мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса. В июле в США признали неизбежность полного освобождения Донбасса Россией.

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