  • Новость часаПутин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
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    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    6 комментариев
    19 декабря 2023, 16:18

    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз ввел для экспортеров европейских товаров обязательное контрактное условие, не допускающее реэкспорт чувствительных товаров в Россию или в другую страну для использования в России. Такие нормы содержатся в 12-м пакете санкций.

    Норма должна быть введена в новые экспортные контракты к 20 марта 2024 года и добавлена в контракты, заключенные до 19 декабря 2023 года, передает РБК.

    Среди товаров, на которые распространяется новое условие о запрете поставок в Россию, микросхемы, танталовые конденсаторы, видеопереговорные устройства, диоды, транзисторы, шариковые подшипники, части самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, шины для воздушных судов, антенные отражатели, накладки тормозных колодок, авиационное топливо.

    Новое условие не обязательно для экспорта товаров в страны-партнеры Евросоюза, такие как США, Великобритания, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария.

    Ранее в Кремле заявили, что области, в отношении которых Запад может вводить санкции против России, подходят к концу, что подтверждает 12-й пакет санкций ЕС.

    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (46)
    18 декабря 2023, 17:02
    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе

    Политолог Рар: Брюссель не рискнет лишить Венгрию права голоса в ЕС

    Рар оценил вероятность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе
    @ Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для того чтобы лишить Венгрию права голоса в ЕС, необходимо согласие всех членов объединения. Поэтому Брюссель не будет применять такие санкции по отношению к Будапешту, а постарается воздействовать на него по-другому. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Евросоюзе обсуждали возможность лишения Венгрии права голоса для заключения соглашения о помощи Украине.

    «В соответствии со статьей семь Договора о Европейском союзе существует возможность лишить страну-члена ее права голоса, если будет установлено, что данное государство нарушило фундаментальные ценности ЕС. Помощь Украине, как ни странно, попадает под эту категорию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Согласно этой статье, Европейский совет может большинством в четыре пятых определить, что имело место серьезное и постоянное нарушение фундаментальных ценностей. Однако для этого ему также требуется одобрение парламента ЕС», – пояснил эксперт.

    «Но это не единственное условие. Чтобы лишить Венгрию права голоса на основе решения о нарушении ценностей, все остальные члены ЕС должны с согласится с этим предложением. А вдруг Словакия наложит вето? Тогда ограничить Будапешт не получится», – отмечает он.

    «Важно отметить, что лишение права голоса является серьезной мерой и должно рассматриваться как последнее средство. ЕС предпочитает находить решения посредством финансового и политического давления, ломая руки противникам курса Брюсселя. Фактически еще ни одну страну ни разу не лишали голоса по этой статье», – подчеркивает собеседник.

    «Вряд ли и Венгрию лишат права голоса. Это приведет к опасному прецеденту внутри Евросоюза. Маленькие страны поймут, что в будущем все вопросы в Брюсселе будут решать уже не общим решением, а большинством голосов, которое будут сколачивать Германия и Франция», – поясняет политолог.

    «Венгрия, скорее всего, согласится голосовать вместе с остальными членами ЕС по украинскому вопросу, если Брюссель наконец разморозит 30 млрд евро, которые Венгрия не получила из-за нарушения норм демократии в своей внутренней политике. Для Брюсселя нет ничего важнее поддержки Украины, и он будет ее добиваться даже в ущерб собственным экономическим выгодам», – резюмировал Рар.

    Страны Евросоюза могут лишить Венгрию голоса, чтобы заключить соглашение о выделении средств Украине, сообщила газета Financial Times. Отмечается, что ЕС может использовать для этого 7-ю статью Договора о Европейском союзе 2007 года, которая позволяет ограничить права члена объединения в связи с нарушением законодательства.

    Процесс может быть заблокирован любым другим членом ЕС, но после недавних выборов в Польше в ЕС «не осталось гарантированного защитника» Венгрии. Между тем некоторые представители Евросоюза осторожно относятся к идее наложения ограничений на Будапешт и хотят показать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции страны внутри ЕС.

    Как пишет газета, если эта тактика не сработает, 26 стран объединения могут решить дать деньги Украине без участия Будапешта, что займет больше времени и «станет лишь временным решением». «Возможно, Венгрия создаст больше проблем. Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», – заключил один из собеседников издания.

    Напомним, странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе, следует из слов главы Европейского совета Шарля Мишеля. Он заявил, что «26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы», в которой предусмотрены все составляющие поддержки, в частности фонд солидарности, оборона.

    Мишель пояснил, что против программы выступил Будапешт. В свою очередь глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России): «Вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета». Как заявил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, решено, что «лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что если Евросоюз не сможет выделить деньги Украине, то ее ждет финансовая катастрофа.

    Коментарии (15)
    18 декабря 2023, 20:51
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (6)
    19 декабря 2023, 00:45
    ЕС ввел санкции за «демонизацию правительства Украины»

    Стали известны фигуранты нового санкционного списка ЕС

    ЕС ввел санкции за «демонизацию правительства Украины»
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках 12-го пакета санкций против России черные списки Евросоюза пополнили 147 физических и юридических лиц – 61 человек и 86 компаний, следует из сообщения в «Официальном журнале ЕС».

    В частности, в санкционные списки включены новый главнокомандующий ВКС Виктор Афзалов, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, глава «Уралвагонзавода» Александр Потапов, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, директор тульского оружейного завода Илья Курилов, представители коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров и Богдан Стежка, передает ТАСС.

    Также под санкции ЕС попали глава Республики Алтай Олег Хорохордин и глава Башкирии Радий Хабиров, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, сын зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья Медведев, который, как заявил ЕС, занимается организацией предоставления цифровых услуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

    Санкции введены против каналов «Царьград» и «Спас», главы дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анны Шафран – ее обвинили в «демонизации правительства Украины».

    Группа «Альфа Страхование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин также включены в 12-й пакет санкций. Кроме того, ЕС вел санкции против фонда «Защитники отечества», общественного движения «Волонтеры Победы», «Крымпатриотцентра».

    Под санкции попали семь частных военных компаний из России и их руководители. Санкции введены против «Точмаша», российских авиационных заводов, «Оборонлогистики», «Корпорации космических систем специального назначения «Комета», ряда IT-компаний. В 12-й пакет санкций попали особая экономическая зона «Алабуга» и ряд действующих в ней компаний. Также под санкциями оказались пять российских институтов.

    Напомним, 12-й пакет санкций ЕС против России запрещает импорт российских ювелирных алмазов и сжиженных углеводородов. ЕС впервые включил в пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов для выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Коментарии (10)
    19 декабря 2023, 15:40
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    Путин: Россия не будет мешать спорам по западу Украины, но свое не отдаст
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    История все расставит по своим местам, но Россия свое не отдаст, заявил российский лидер Владимир Путин, говоря о территориальных спорах по западной части Украины.

    В ходе расширенного заседания коллегии Минобороны глава государства заявил, что Россия могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины, передает ТАСС.

    «Не хотят? Не надо. История все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим», – сказал он.

    Ранее Путин рассказал о желании части украинцев вернуть западные территории Польше.

    Коментарии (19)
    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 09:26
    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России

    Спикер Госдумы Володин: Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции

    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции, однако основной ущерб понесли Соединенные Штаты и европейские страны, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ввиду утверждения ЕС 12-го пакета антироссийских санкций в общей сложности введено 18 тыс. 772 незаконные меры.

    Володин подчеркнул, что подобные меры проходят под диктовку Штатов, Запад наносит вред своим же гражданам.

    Кроме того, в Еврозоне ожидается спад в экономике в течение полугода – первый со времен распространения коронавируса.

    По словам председателя Госдумы, одно американское издание признает, что Белый дом стремился задушить санкциями российскую экономику, однако Москва имела другие планы и превратила бойкот Запада в удачу для России.

    Он также отметил, что ушедшие из России западные компании потеряли более 103 млрд долларов.

    «Эти деньги остались в России», – заключил Володин.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. Более того, ЕС даже ввел посмертные санкции для россиян.

    Коментарии (8)
    18 декабря 2023, 21:29
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил ввести ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), следует из заявления ЕС.

    По данным ЕС, такие санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро, и при этом под ограничения не попадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 1 год, передает «Интерфакс».

    Ранее ЕС впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2023, 23:48
    ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен

    «Сахалин-2» в рамках 12-го пакета санкций ЕС против России освобожден от соблюдения механизма потолка цен

    Tекст: Антон Антонов

    Исключения в рамках 12-го пакета санкций против России сделаны для нефтегазового проекта «Сахалин-2», строящейся в Венгрии АЭС «Пакш-2» и «личных ювелирных украшений», следует из сообщения в «Официальном журнале ЕС».

    В журнале, где публикуются нормативные акты ЕС, сообщается, что освобождение проекта «Сахалин-2» продлевается до 28 июня. Указывается, что это сделано «для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии», передает ТАСС.

    Как пояснил ЕС, «механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, которые имеют важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения».

    Также сообщается, что из-за важности «Пакш-2» для Венгрии «исключения и изъятия, связанные с проектом гражданской атомной энергетики, в полном объеме применяются ко всем товарам и услугам, необходимым для этого проекта».

    Кроме того, в связи с запретом на ввоз в ЕС ювелирных алмазов из России сообщается, что для «личных ювелирных украшений» и «художественных ценностей, являющихся предметом культурного обмена», делается исключение.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. В черный список попали 29 российских и иностранных компаний. ЕС впервые включил в пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов для выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства. ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов.

    Коментарии (3)
    18 декабря 2023, 17:11
    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с другими странами

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты», – приводит ТАСС слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, США и президент Джо Байден «это прекрасно понимают», и им «хорошо известно», что у России «нет никаких территориальных споров со странами НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Коментарии (2)
    18 декабря 2023, 20:19
    ЕС запретил импорт ювелирных алмазов из России

    ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, включающий запрет на импорт ювелирных алмазов

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    «Совет принял сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер ввиду продолжающейся агрессивной войны России против Украины», – приводит ТАСС заявление Совета ЕС.

    Ведомство подчеркивает, что новые меры нацелены «на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС». В частности,  запрет вводится «на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России».

    В черный список в рамках 12-го пакета санкций попали 29 российских и иностранных компаний, а также «значительное число физических лиц», имена которых Совет ЕС пообещал обнародовать позднее.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что Россия успешно преодолевает внешнее давление.

    Коментарии (0)
    18 декабря 2023, 20:46
    Путин продлил запрет на сделки с долями иностранцев в российских компаниях

    Путин продлил до конца 2025 года запрет на сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских компаниях

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продляющий до конца 2025 года запрет на совершение сделок с долями в стратегических компаниях РФ, ряде банков и других предприятий, в том числе в сфере ТЭК, которые принадлежат иностранным гражданам из недружественных стран.

    Изменения вносятся в указ президента от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций, сообщает ТАСС.

    Ранее ограничения распространялись на срок до 31 декабря 2022 года, затем этот период продлили до конца 2023 года.

    Ранее сообщалось, что активных участников беспорядков, устроивших драку у рынка «Садовод» в Москве, приговорили к арестам и депортации. К административным арестам за неподчинение правоохранителям приговорены свыше 50 участников конфликта, 22 мигрантов решили выдворить из страны.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 14:29
    Шойгу назвал число поставляющих оружие на Украину стран

    Шойгу: Более 54 стран заявили о поставках вооружения на Украину, в реальности поставки осуществляют 15 стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки вооружений и военной техники на Украину осуществляют 15 стран, с начала специальной военной операции об этом заявляли более 50 стран, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    «С началом спецоперации 54 страны заявили о военных поставках киевскому режиму. Реально вооружение и военная техника поступают из 15 государств», – сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

    Всего внешние спонсоры предоставили Украине 203 млрд долларов, что на 30 млрд больше ее ВВП, сообщил министр. Шойгу заявил, что Украина фактически является банкротом, поскольку значительная часть предоставленных ей средств – кредиты, которые подлежат возврату.

    Ранее Шойгу сообщил о ликвидации 103 особо жестоких военных преступников на Украине.

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    19 декабря 2023, 13:45
    Глава МИД Британии сравнил конфликт на Украине с многоактной постановкой

    Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон пообещал, что в конфликте на Украине будет «четвертый акт»

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон сравнил конфликт на Украине с «постановкой, которая имеет несколько актов», и пообещал его продолжение.

    «Это как постановка, которая имеет несколько актов. Конечно, третий акт оказался сложным на поле боя, но четвертый еще должен быть написан. И мы должны гарантировать, что он будет написан правильным способом, друзьями, партнерами и западными миром», – сказал Кэмерон на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонна.

    При этом глава британского МИД подчеркнул, что Великобритания будет «поддерживать Украину так долго, как это потребуется», призвав Запад быть «непоколебимым в своей поддержке Украины».

    Напомним, что главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал говорить журналистам, есть ли у ВСУ планы нового контрнаступления, поскольку «не может говорить о том, что он планирует, иначе это будет шоу».

    Ранее сообщалось, что рядовые бойцы и офицеры ВСУ раскритиковали своих командиров, западных союзников и указали на системные проблемы украинских войск.

    Коментарии (2)
    Главное
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    Путин заявил о резком росте активности НАТО у российских границ
    ЕС запретил реэкспорт европейских товаров в Россию из третьих стран
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    Банк России спасает экономику от перегрева

    Ключевая ставка снова повышена Центробанком. Теперь она составляет 16%, и экономисты гадают, остановится ли на этом регулятор или нет. Парадокс в том, что регулятор вынужден снова и снова повышать ставку, так как экономика России растет как на дрожжах, как будто никакие санкции и не вводились. Почему Набиуллина испугалась слишком бурного роста ВВП страны? Подробности

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    «Российская республика» нужна США для ограбления века

    В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много. Но по тому, какие задачи ставят перед собой США, можно предположить, зачем эта «Российская республика» понадобилась Вашингтону – и каковы его шансы на успех. Подробности

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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

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    Болгарию заставили смириться с российским газом

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

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    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

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