Королева Британии утвердила закон об отсрочке Brexit без соглашения

Законопроект, который требует от премьера Великобритании просить отсрочку Brexit в случае отсутствия соглашения с Евросоюзом, подписан королевой Елизаветой II и стал законом.

Теперь премьер обязан попросить Евросоюз об очередном переносе Brexit – с 31 октября 2019 года до 31 января 2020 года, если депутаты не проголосуют за выход без соглашения, передает РИА «Новости».

6 сентября этот закон был одобрен Палатой лордов британского парламента, за два дня до этого – палатой общин.

Премьер Борис Джонсон, который обещает вывести страны из ЕС до 31 октября в любом случае, ранее внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября, однако парламент предложение не поддержал.