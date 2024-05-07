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    7 мая 2024, 09:00 • Политика

    Из трех вариантов «плана Трампа по Украине» России подходят два

    Из трех вариантов «плана Трампа по Украине» России подходят два
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Журналисты и политологи по всему миру гадают, каким может быть «план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине», которым он регулярно хвастается, однако никому не показывает. В основном обсуждается один из трех сценариев. Но есть еще и четвертый, наиболее вероятный.

    У Дональда Трампа есть «детальный план по Украине», но он держится в секрете. Это некий набор действий, который, если верить бывшему президенту США, очень быстро прекратит конфликт в случае его возвращения в Белый дом после выборов в ноябре.

    «Трамп сейчас не собирается рассказывать об этом на телевидении, поскольку в этом случае он потеряет возможность повлиять на ситуацию», – заявил источник британского издания The Daily Telegraph.

    Теперь эксперты и журналисты по всему миру гадают в чем суть плана. Все их предположения сводятся к трем вариантам.

    Первый вариант – давление на Россию. Трамп ранее говорил о том, что он может предложить президенту Владимиру Путину сделку, а в случае отказа от нее кратно усилить помощь киевскому режиму. То есть пойти на резкую эскалацию конфликта, от которой сейчас отказывается администрация Джо Байдена, вплоть до ввода на Украину американских войск. А все для того, чтобы продавить Москву на «заморозку».

    «Трамп мог бы быть заинтересован в замораживании конфликта по нынешней линии фактического территориального контроля. При этом вся остальная Украина превращается, по сути, в анти-Россию на стероидах. Российские условия (демилитаризация, сокращение вооруженных сил, запрет на военное сотрудничество с Западом) нигде не прописываются и не выполняются», – заявил газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Казалось бы, это сценарий в духе Трампа. Ровно так же – через резкую эскалацию – он добился определенных компромиссов от Северной Кореи. Но с КНДР схема сработала благодаря ее новизне: Пхеньян привык, что Соединенные Штаты либо его игнорируют, либо ведут себя не столь агрессивно. А вот Россия уже два года переживает не только угрозы, но и теракты, так что эскалации не особенно боится. Тем более, что речь идет об экзистенциальном для нее кризисе, от успешного решения которого зависит дальнейшее существование государства.

    Второй вариант – сдача Украины. Об этом варианте говорят противники Трампа, которые тем самым хотят доказать его некомпетентность и неспособность защищать американские национальные интересы.

    Суть в том, что США просто перестают помогать Украине оружием и деньгами. На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Трамп якобы заявил, что после прихода к власти не даст киевскому режиму ни цента. А без американских денег киевский режим долго не продержится – и Европа ему не поможет.

    Во-первых, у нее нет просто денег для замещения выпадающего американского финансирования. Во-вторых, выход США из украинского проекта усилит позиции Орбана и других европейских лидеров, выступающих за завершение украинской авантюры.

    Казалось бы, такой вариант, в отличие от попытки шантажа России, соответствует американским национальным интересам. Американцы уже добились определенного успеха на Украине: между Россией и Европой внесен разлад на поколение, а Евросоюз ослаб, чего Вашингтон и пытался добиться изначально.

    Москве в любом случае придется тратить ресурсы на восстановление новых территорий, а европейцам – справляться с экономическим кризисом, который они получили от конфликта. При этом сдача Украины будет способствовать решению одной из ключевых задач президентства Трампа – расшатыванию квазиальянса России, Ирана, Китая и Северной Кореи, который премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал «новой осью зла». По мнению западных экспертов, из этой структуры проще всего вынуть Россию.

    То есть Трамп предложит разменять Украину на охлаждение отношений Москвы с Тегераном и Пекином. А может вообще ничего не предлагать: если завершение конфликта будет дополнено отказом США от вмешательства в дела РФ на постсоветском пространстве, постепенная стабилизация российско-западных контактов приведет к тому, что Москва опять начнет балансировать между Западом и Востоком.

    Минусом этого плана для США станут стратегические последствия от проигрыша в украинском конфликте (а именно так ситуацию будут рассматривать в мире). Ведь речь идет ни много ни мало об окончании периода американского доминирования, ослаблении подконтрольных Вашингтону институтов глобального управления и расколе внутри проамериканских союзов, прежде всего трансатлантического – Европа будет рассматривать односторонний выход США из конфликта как самое настоящее предательство.

    «Трамп не займет позицию, которая была бы более проигрышная, да и более, так сказать, унизительная для США, чем позиция Байдена»,

    – уверен Дмитрий Суслов.

    Решить эту проблему поможет третий вариант – действия не в одностороннем порядке, а через украинскую прокладку. Американские официальные лица на всех уровнях говорят о том, что цель их действий – сохранить украинский суверенитет. А вот свои территориальные границы киевский режим должен определить самостоятельно.

    Другими словами, Трамп может попытаться заставить Украину подписать соглашение с Россией о признании ее новых территорий. После этого Вашингтон формально согласится на решение Киева и заявит о своей победе в виде сохранения суверенитета Украины.

    Проблема тут в том, что заставить Украину будет не просто. Киевский режим обладает определенной долей самостоятельности и опирается на огромное количество «ястребов» в США и ЕС. Они разделяют точку зрения на необходимость «войны с Россией до последнего украинца». Поэтому Владимир Зеленский вряд ли исполнит указание Трампа о сдаче и попытается опереться на Британию с Францией, что вынудит президента США возвращаться к рискованным односторонним действиям.

    Наконец, есть четвертый вариант – наиболее реалистичный и безопасный для Трампа. Он в том, что

    никакого мирного плана нет, а есть пиар оппозиционного кандидата в президенты. Банальный популизм, целью которого является подчеркивание недееспособности нынешнего главы государства – Байдена.

    Если же говорить об интересах Москвы, для нее оптимальным вариантом является второй. Третий и четвертый тоже неплохи: попытка заставить Зеленского подписать сделку приведет как минимум к ухудшению американо-украинских отношений, поскольку Трамп не любит, когда зависимые от Вашингтона страны не слушаются США.

    Отсутствие у Трампа плана позволит Москве довести СВО до победного конца с освобождением новых территорий. И готовиться, вероятнее всего, надо к этому сценарию, а не к тому, при котором «Трамп придет и молча все исправит».

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