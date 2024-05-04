  • Новость часаРоссийская делегация вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Москву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Британии назвали причину молниеносного продвижения российских войск
    Блогеры отреагировали на объявление в розыск Зеленского
    На Украине объяснили исчезновение главы Минобороны Умерова
    МВД объявило в розыск Зеленского и Порошенко
    ВСУ лишились возможности подвозить боеприпасы в Часов Яр
    В Германии оскорбились смехом Шольца после отказа дать Киеву Taurus
    В США призвали Украину срочно отказаться от части территорий
    Раскрывший «тайну» схождения Благодатного огня журналист оправдан
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Спор «красных» и «белых» отстал от жизни

    Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Зачем в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан провозгласил крах либеральной гегемонии

    Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.

    9 комментариев
    4 мая 2024, 18:10 • Общество

    Зеленский официально стал военным преступником

    Эксперт Перенджиев объяснил, почему МВД объявило Зеленского в розыск именно сейчас

    Зеленский официально стал военным преступником
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения?

    В субботу МВД России объявило в розыск Зеленского, о чем свидетельствуют данные базы ведомства. В карточке указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Там же говорится, что он «разыскивается по статье УК», но по какой именно, не указано.

    Вслед за Зеленским в розыск были объявлены экс-президент Украины Петр Порошенко, который руководил страной с 2014 по 2019 годы, и командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк. В карточке Порошенко местом рождения указан город Болград Одесской области Украины. По какой статье против него возбуждено уголовное дело, также не указано.

    Ранее на этой неделе председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призывал возбудить дело против Зеленского за организацию атак на Крым и «реанимацию нацизма на Украине».

    Накануне в розыскной базе МВД появились карточки на секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, экс-главу Минфина Украины Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубиву. В розыске уже находятся депутаты Рады, экс-генпрокурор и украинские телеведущие, в том числе скандальный пропагандист Дмитрий Гордон.

    В августе прошлого года МВД объявило в розыск по уголовной статье трех украинских генералов, в том числе замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более ста человек. В базе МВД есть карточка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который после отставки был назначен послом Украины в Лондоне.

    Среди руководителей стран, в отношении которых МВД России возбудило уголовное дело, первой оказалась премьер-министр Эстонии Кала Каллас, о чем стало известно в феврале этого года. В розыске находится целая группа высокопоставленных чиновников из стран Балтии, в том числе министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере, госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкульта Литвы Симонас Кайрис и депутаты латвийского Сейма. Все они проходят по делу о надругательстве над исторической памятью и уничтожении советских памятников.

    В экспертной среде уверены, что одна из главных причин объявления Зеленского в розыск – террор мирного населения.

    «Объявить Зеленского в розыск нужно было уже давно – с тех пор, как стало понятно, что он нарушает все правила войны и совершает преступления против человечности.

    Решение МВД создает юридическую основу для будущего ареста Зеленского и, возможно, трибунала по типу Нюрнбергского, который пройдет в Луганске либо в Донецке»,

    – считает Владимир Скачко, киевский политолог.

    Эксперт подчеркивает, что в ходе военных действий ВСУ «неправомерно превышают свои полномочия и применяют террор против мирных жителей». «Есть правила войны, а есть война против мирного населения – обстрелы, разрушение социальной инфраструктуры, промышленных предприятий вне зоны боевых действий – все это является актами террора. Зеленский главный, кто отдает приказы на совершение таких действий, соответственно, он ответственен за все, что делают его войска», – подчеркнул собеседник.

    Зеленский ни разу не приказал остановить террор в отношении мирного населения. «Наоборот, была похвальба, обещания усилить обстрелы Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей, мирных кварталов Донецка и Луганска», – указал Скачко.

    Политолог напомнил также, что президентские выборы должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года, поэтому 20 мая этого года истекает определенный конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации Зеленского. «21 числа президентские полномочия Зеленского превратятся в тыкву или, извините, в парашу в тюремной камере, где ему место», – уверен спикер.

    Зеленский может обвиняться не только в нарушении законов войны, но и быть фигурантом в деле о теракте в российском «Крокус Сити Холле» 22 марта, уверен Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России». После атаки на концертный зал террористы попытались сбежать на Украину, а после задержания рассказали на допросах о координаторе из Киева.

    «У следователей есть точные данные о причастности Зеленского к свершению диверсий и террористических актов, в том числе в «Крокусе».

    Зеленский объявлен в розыск именно сейчас, потому что, скорей всего, появились доказательства, четко показывающие его причастность к этому теракту»,

    пояснил эксперт.

    Зеленский также несет ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, когда Россия и Украина были готовы остановить боевые действия.

    «Зеленский не захотел мира и сохранить жизнь украинцам. Фактически Зеленский также совершает преступления против своих граждан. 4 мая 2024 года православные верующие отмечают Великую субботу, и все Иуды должны ответить. Зеленский – это не только военный преступник, но и главный украинский Иуда, он стал гонителем Русской православной церкви. Так что против Зеленского можно выдвинуть не только чисто уголовные обвинения», – считает Перенджиев.

    Главное
    В МИД заявили о серьезной подготовке НАТО к конфликту с Россией
    Жители Германии высмеяли Бербок за угрозы в адрес России
    Минобороны Литвы назвало ошибку НАТО в оценке России
    Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве
    Минздрав обновил информацию о рисках применения ибупрофена
    Минобороны показало уничтожение танка Abrams высокоточным «Краснополем»
    Автомобиль с мигрантами во время погони упал в котлован в Петербурге

    Китай попал под американский удар по российскому СПГ

    США продолжают свою атаку на российские СПГ-проекты. Четвертая волна санкций затронула китайские компании и специализированные суда. Удар по Китаю, как третьей задействованной стороне в этой истории, именно сейчас не случаен. За что Вашингтон наказывает Китай и как это скажется на судьбе российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    В западном саммите по Украине немало полезного для России

    Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии изначально задумывалась как политический удар по России. Но ситуация на фронте расставила все по местам: саммит, на котором представитель Москвы присутствовать не будет, в итоге принесет пользу именно России. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский официально стал военным преступником

    МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье. В России Зеленского обвиняли в организации атак на Крым, реанимации нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Эксперты полагают, что он может быть причастен и к недавнему теракту в «Крокусе». МВД также объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Почему это произошло только сейчас и каковы юридические последствия решения? Подробности

    Перейти в раздел

    «Путь в Европу» стал для Прибалтики «дорогой в никуда»

    В Латвии сбежали со своих постов руководители госпредприятия, строящего железнодорожную магистраль Rail Baltica. Это очередное доказательство того, что амбициозный проект ЕС близок к краху. Среди причин этого не только прибалтийская коррупция: в США на самом деле не верят, что Россия готовится атаковать Литву, Латвию или Эстонию. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

    • Жаркая встреча военных России и США в Нигере

      В Нигере произошел исторический казус: российских военных разместили на базе 101, несмотря на то, что эту базу американцы строили для себя, до сих пор там находятся и были категорически против соседства с русскими. Что происходит в Нигере?

    • Макрон опять угрожает России

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что исполнит свою угрозу об отправке войск на Украину, но при соблюдении двух условий. Во-первых, Украина должна попросить. Во-вторых, Россия должна прорвать фронт. Как относиться к таким угрозам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............