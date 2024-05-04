Эксперт Перенджиев объяснил, почему МВД объявило Зеленского в розыск именно сейчас

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу МВД России объявило в розыск Зеленского, о чем свидетельствуют данные базы ведомства. В карточке указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Там же говорится, что он «разыскивается по статье УК», но по какой именно, не указано.

Вслед за Зеленским в розыск были объявлены экс-президент Украины Петр Порошенко, который руководил страной с 2014 по 2019 годы, и командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк. В карточке Порошенко местом рождения указан город Болград Одесской области Украины. По какой статье против него возбуждено уголовное дело, также не указано.

Ранее на этой неделе председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призывал возбудить дело против Зеленского за организацию атак на Крым и «реанимацию нацизма на Украине».

Накануне в розыскной базе МВД появились карточки на секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, экс-главу Минфина Украины Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубиву. В розыске уже находятся депутаты Рады, экс-генпрокурор и украинские телеведущие, в том числе скандальный пропагандист Дмитрий Гордон.

В августе прошлого года МВД объявило в розыск по уголовной статье трех украинских генералов, в том числе замглавнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, обвиняемых в обстрелах Донбасса, в результате которых погибли и пострадали более ста человек. В базе МВД есть карточка бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который после отставки был назначен послом Украины в Лондоне.

Среди руководителей стран, в отношении которых МВД России возбудило уголовное дело, первой оказалась премьер-министр Эстонии Кала Каллас, о чем стало известно в феврале этого года. В розыске находится целая группа высокопоставленных чиновников из стран Балтии, в том числе министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере, госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава Минкульта Литвы Симонас Кайрис и депутаты латвийского Сейма. Все они проходят по делу о надругательстве над исторической памятью и уничтожении советских памятников.

В экспертной среде уверены, что одна из главных причин объявления Зеленского в розыск – террор мирного населения.

«Объявить Зеленского в розыск нужно было уже давно – с тех пор, как стало понятно, что он нарушает все правила войны и совершает преступления против человечности.

Решение МВД создает юридическую основу для будущего ареста Зеленского и, возможно, трибунала по типу Нюрнбергского, который пройдет в Луганске либо в Донецке»,

– считает Владимир Скачко, киевский политолог.

Эксперт подчеркивает, что в ходе военных действий ВСУ «неправомерно превышают свои полномочия и применяют террор против мирных жителей». «Есть правила войны, а есть война против мирного населения – обстрелы, разрушение социальной инфраструктуры, промышленных предприятий вне зоны боевых действий – все это является актами террора. Зеленский главный, кто отдает приказы на совершение таких действий, соответственно, он ответственен за все, что делают его войска», – подчеркнул собеседник.

Зеленский ни разу не приказал остановить террор в отношении мирного населения. «Наоборот, была похвальба, обещания усилить обстрелы Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей, мирных кварталов Донецка и Луганска», – указал Скачко.

Политолог напомнил также, что президентские выборы должны были состояться на Украине 31 марта 2024 года, поэтому 20 мая этого года истекает определенный конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации Зеленского. «21 числа президентские полномочия Зеленского превратятся в тыкву или, извините, в парашу в тюремной камере, где ему место», – уверен спикер.

Зеленский может обвиняться не только в нарушении законов войны, но и быть фигурантом в деле о теракте в российском «Крокус Сити Холле» 22 марта, уверен Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России». После атаки на концертный зал террористы попытались сбежать на Украину, а после задержания рассказали на допросах о координаторе из Киева.

«У следователей есть точные данные о причастности Зеленского к свершению диверсий и террористических актов, в том числе в «Крокусе».

Зеленский объявлен в розыск именно сейчас, потому что, скорей всего, появились доказательства, четко показывающие его причастность к этому теракту»,

пояснил эксперт.

Зеленский также несет ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле в апреле 2022 года, когда Россия и Украина были готовы остановить боевые действия.

«Зеленский не захотел мира и сохранить жизнь украинцам. Фактически Зеленский также совершает преступления против своих граждан. 4 мая 2024 года православные верующие отмечают Великую субботу, и все Иуды должны ответить. Зеленский – это не только военный преступник, но и главный украинский Иуда, он стал гонителем Русской православной церкви. Так что против Зеленского можно выдвинуть не только чисто уголовные обвинения», – считает Перенджиев.