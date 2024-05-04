МВД объявило в розыск Порошенко

МВД объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск

Tекст: Вера Басилая

Из карточки в базе розыска МВД следует, что место рождения Петра Порошенко – город Болград Одесская область Украины. По какой статье против него возбуждено уголовное дело, не указано, передает РИА «Новости».

Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.



Ранее МВД России возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.