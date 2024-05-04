Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.5 комментариев
МВД объявило в розыск Порошенко
МВД объявило бывшего президента Украины Петра Порошенко в розыск
МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко по уголовной статье, следует из базы ведомства.
Из карточки в базе розыска МВД следует, что место рождения Петра Порошенко – город Болград Одесская область Украины. По какой статье против него возбуждено уголовное дело, не указано, передает РИА «Новости».
Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год.
Ранее МВД России возбудило уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского, а также объявило его в розыск.