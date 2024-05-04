Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.5 комментариев
МВД объявило Зеленского в розыск
МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск
МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского, свидетельствуют данные базы ведомства.
Отмечается, что он разыскивается по статье УК, в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».
Также указано место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.
Ранее МВД России объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко.