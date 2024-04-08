Установлена координация теракта в «Крокусе» из Киева

Tекст: Евгений Поздняков,

Анастасия Куликова

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора. Кадры допроса преступников продемонстрировал Первый канал. На видео задержанные сообщили, что указания они получали от некого Сайфулло из Киева, который пообещал им выплатить по одному миллиону рублей после отхода на Украину.

Отмечается, что названный человек занимался вербовкой, определял объект нападения и подсказывал, где злоумышленники могут взять оружие. Согласно данным, предоставленным телеканалу ФСБ, для террористов готовили два коридора для отъезда с территории Российской Федерации: рядом с деревнями Чуйковка и Сопыч Сумской области.

Для этого на данных территориях предварительно проводились операции по разминированию со стороны Украины. Обвиняемые добирались до указанного места на машинах со скоростью около 170 км/ч. По словам одного из преступников, планировалось, что они бросят автомобиль неподалеку от государственной границы, после чего им бы помогли покинуть страну. Задержать злоумышленников удалось в тот момент, когда им оставалось проехать до территории Украины всего лишь 141 км.

Примечательно, что на этом фоне МИД РФ в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что западным СМИ даны инструкции по освещению трагедии в «Крокусе». В частности, европейским и американским СМИ рекомендовали способствовать закреплению в обществе версии о причастности ИГИЛ* (запрещена в Российской Федерации). Кроме того, советовалось дискредитировать результаты официального расследования и продвигать различные конспирологические версии.

«Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа. Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», – сообщает дипведомство. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему в американской прессе умалчивают большое число деталей теракта в «Крокусе».

В свою очередь зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х (ранее Twitter, запрещена на территории России) назвал США, Францию, Великобританию и Германию соучастниками теракта в «Крокусе». «Ну что же, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе, вам недостаточно? Теракт был заказан ИГИЛ, не так ли?» – риторически обратился он к главам западных государств.

Напомним, нападение на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта перед концертом группы «Пикник». Группа боевиков, вооруженных автоматическим оружием, сначала расстреляла на входе охранников, а затем начала убивать всех, кто попадался им на пути. После этого преступники проникли непосредственно в зал, где продолжили расстреливать людей, а позже устроили пожар и скрылись. В результате трагедии погибли 144 человека, еще 695 – пострадали.

В экспертном сообществе отмечают, что западные страны не заинтересованы в обнародовании правды о произошедшей трагедии в «Крокусе». США и ЕС пытаются создать невинный образ украинских властей, в том числе и для того, чтобы сокрыть собственную причастность к терактам, организованным офисом Зеленского. Даже прямое доказательство ответственности Киева будет проигнорировано.

«Западные лидеры по своей натуре являются «наперсточниками». Они привыкли врать и изворачиваться. С помощью ложных фактов Вашингтон и Брюссель выстраивают совершенно иную информационную реальность для своих граждан, в которой им удобно находиться. Трагедия в «Крокусе» это в очередной раз продемонстрировала», – сказал сенатор Константин Долгов. «Россия проводит тщательное расследование теракта. О том, что следы преступников ведут на Украину, говорит целая совокупность факторов.

Казалось бы, показания самих обвиняемых о том, что некий Сайфулло из Киева помогал им координировать действия и планировать бегство, должны развеять последние вопросы даже у сомневающихся»,

– подчеркнул собеседник. «Однако западные государства продолжат обелять Украину. Им не нужна правдивая картина событий. Они готовы заменить ее на крайне надуманную версию собственного производства, лишь бы она соответствовала их интересам. Нельзя забывать и о том, что с помощью выгораживания реальных террористов Вашингтон в том числе пытается прикрыть собственную причастность к преступлениям офиса Зеленского», – уточнил он.

«В этой информационной борьбе против России они готовы поступиться любыми принципами. Некогда западные страны отстаивали свободу слова. Что теперь? Американским СМИ рассылаются указания, как именно нужно освещать трагедию в «Крокусе». Об объективности местных изданий в таких условиях не может идти и речи», – считает сенатор.

«К сожалению, мы будем сталкиваться с попытками отрицать очевидное еще очень долго. Утихомирить завравшийся Запад сумеют лишь наши успехи в зоне СВО. А пока России важно продолжать свою работу: собирать больше доказательств о произошедшем теракте, полностью восстанавливать картину случившегося и рассказывать миру правду о том, кто стоит за этим», – уточняет Долгов.

Причастность Украины к теракту в «Крокусе» не оставляет никаких сомнений, также считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. Он напомнил о данных, которые доказывают, что у Киева была как минимум роль соучастника. «Во-первых, террористам было организовано «окно» для побега. С этой целью украинские военные разминировали свой участок границы», – уточнил собеседник.

«Во-вторых, боевиков ждали в Киеве», – добавил Мирошник. Спикер сослался на признание обвиняемого в теракте, который рассказал о контактах с мужчиной по имени Сайфулло. «Координация с боевиками вряд ли велась без ведома украинских спецслужб, заточенных на организацию террористических актов», – акцентировал посол по особым поручениям МИД.

Мирошник не исключает, что ответственность за нападение на «Крокус» несут те же украинские структуры, которые ранее имели отношение к убийствам политических деятелей, а также лидеров местных властей в Донбассе и Новороссии. «Стоит ожидать, что в Киеве будут отрицать свою причастность. Но наши спецслужбы продолжают вести расследования, появляется все больше деталей, поэтому украинской стороне станет сложнее отрицать очевидное», – заметил спикер. Вместе с тем

на Западе откровенно пытаются манипулировать сознанием граждан,

указал он. Посол по особым поручениям МИД объясняет это желанием европейских политиков минимизировать для себя последствия на тот случай, когда будут выявлены организаторы, спонсоры и заказчики теракта в Подмосковье. «Именно поэтому западным СМИ дали указание всячески блокировать человеческие чувства по отношению к пострадавшим и ко всему российскому народу, который подвергся ужасному террористическому акту», – подчеркивает Мирошник.

Западные кураторы Украины, скорее всего, уже обладают правдивой информацией о теракте в «Крокусе», сказал Андрей Луговой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Разумеется, следы трагедии ведут нас в Киев. Понимая, чем может закончиться признание вины офиса Зеленского, Вашингтон и Брюссель пытаются всеми силами сокрыть истину от собственных граждан», – считает он.

«Напомню, на протяжении двух лет конфликта западные спецслужбы помогали ГУР и СБУ осуществлять теракты на территории России. В связи с этим не стоит ожидать того, что они могут признать вину Украины. Они поддерживали нашего противника, и ни при каких обстоятельствах не перестанут этого делать», – резюмирует Луговой.