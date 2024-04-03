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Возросло число погибших в результате теракта в «Крокусе» детей
Львова-Белова: Число погибших детей при трагедии в «Крокусе» увеличилось до шести
В результате трагедии в «Крокусе» погибли шестеро детей, пятеро пострадавших остаются в больнице, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова уточнила, что из пятерых, которые остаются в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще троих оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о пяти погибших детях.
Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, пострадали 695 человек.