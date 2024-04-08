ФСБ: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» назвали имя своего координатора

Tекст: Денис Тельманов

«Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали на Украину, в Киев. Там один миллион рублей дадут», – сказал в ходе допроса один из обвиняемых, передает ТАСС со ссылкой на видеозапись допроса, предоставленную ФСБ России.

Другой обвиняемый рассказал об обещанной помощи при переходе границы Украины.

«Мы поехали в Киев, где должны были ждать деньги – по одному миллиону рублей. Сайфулло сказал, что нас там будут ждать на границе Украины ребята, которые помогут нам перейти границу и доехать в Киев», – рассказал задержанный.

По его словам, координатор утверждал, что будет давать инструкции по телефону.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла».

По его словам, настоящие наниматели террористов – «бандеровские ублюдки, ваши выкормыши», а соучастники этого убийства – «все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные»