Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»

Дмитрий Медведев обвинили лидеров США, Франции, Британии и ФРГ в соучастии в теракте в «Крокусе»

Tекст: Денис Тельманов

«Настоящие наниматели – бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства – все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные», – передает слова Медведева ТАСС.

Он подчеркнул, что террористы рассказали об «обещанном в Киеве миллионе рублей» и «окне на границе России и Украины».

Ранее Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину.



При этом, по словам Медведева, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта.

Медведев подчеркнул, что исполнители теракта религиозными фанатиками не являются.

«Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – высказался Медведев.





Он также добавил, что «очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта».



