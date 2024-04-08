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Медведев: Лидеры США, Франции, Британии и ФРГ – соучастники теракта в «Крокусе»
Дмитрий Медведев обвинили лидеров США, Франции, Британии и ФРГ в соучастии в теракте в «Крокусе»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал лидеров США, Франции, Британии и ФРГ «соучастниками убийства» посетителей «Крокуc Сити Холла».
«Настоящие наниматели – бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства – все вы, Байден, Макрон, Сунак, Шольц и остальные», – передает слова Медведева ТАСС.
Он подчеркнул, что террористы рассказали об «обещанном в Киеве миллионе рублей» и «окне на границе России и Украины».
Ранее Медведев заявлял, что истинные организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» «пока прячутся в тени ИГ» (запрещено в России, признано террористическим), но следы ведут на Украину.
При этом, по словам Медведева, очевидно, что президент Франции Эммануэль Макрон и высшие должностные лица стран НАТО являются спонсорами теракта.
Медведев подчеркнул, что исполнители теракта религиозными фанатиками не являются.
«Они примитивные наемные убийцы, нанятые за относительно небольшие деньги и обученные стрелять. Просто животные, человеческое отребье», – высказался Медведев.
Он также добавил, что «очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей – спонсоры этого ужасного теракта».
«Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России», – подчеркнул зампред Совбеза России.