Оппозиционные социал-демократы победили на местных выборах в Финляндии

Социал-демократы Финляндии получили максимум голосов на местных и окружных выборах

Tекст: Ирма Каплан

Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) Финляндии одержала победу на муниципальных и окружных выборах, получив 23% голосов, что на 5,3 процентных пункта больше, чем ожидалось. Национальная коалиция, возглавляемая премьер-министром Петтери Орпо, заняла второе место с 21,9% голосов, передает Bloomberg.

Подобные результаты после обработки порядка 95% бюллетеней отражают мнение избирателей, которые недовольны правительством, лоббирующим интересы бизнеса.

Оппозиционная Центристская партия получила 16,4% голосов, став третьей в рейтинге, Партия «Истинные финны», являющаяся младшим партнером в правящей коалиции, потеряла 6,8 процентных пункта и получила 7,6% голосов по сравнению с итогами выборов 2021 года.

Избиратели выбирали представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управление медицинскими, социальными и экстренными службами в регионах Финляндии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в странах Европы давно растет симпатия к оппозиционным политикам, даже если их преследуют, отменяют и заключают в тюрьму. В центре Варшавы прошел многотысячный марш, организованный оппозиционной партией «Право и справедливость», приуроченный к 1000-летию Польского королевства и имеющий политический характер. Он также носит политический характер в преддверии президентских выборов, первый тур которых состоится 18 мая.