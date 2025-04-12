Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (PiS) провела многотысячный марш в центре Варшавы. Это мероприятие, официально приуроченное к 1000-летию Польского королевства, также носит политический характер в преддверии президентских выборов, первый тур которых состоится 18 мая.

Марш стартовал с площади Коперника и завершится на Замковой площади, где запланирован концерт исторической музыки. Впереди колонны шествуют всадники в старинных костюмах, за ними следуют танцоры, стремящиеся установить рекорд по количеству пар, исполняющих полонез.

Среди участников марша присутствовали председатель PiS Ярослав Качиньский и кандидат в президенты Кароль Навроцкий. Участники несли национальные флаги и плакаты с политическими лозунгами, среди которых выделяется надпись: «Поляк выбирает поляка, а лицо Туска наполовину прусское, наполовину русское».

Организаторы мероприятия раздавали агитационные листовки кандидата в президенты от PiS. Из-за проведения марша движение транспорта в центре города, включая общественный транспорт, было перекрыто.

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский заявил о распространении дезинформации в англоязычной инфосфере, связанной с предстоящими выборами. Министерство цифровизации следит за ситуацией и призывает проверять источники информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Конституционный суд Польши открыл дело против премьера Туска за попытку госпереворота. Министр образования Польши Новацкая случайно заявила о «польских нацистах». Политики из польской партии «Право и справедливость» выразили недовольство поддержкой президентом Украины Зеленским кандидата от «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского на президентских выборах.