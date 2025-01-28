Министр образования Польши Новацкая случайно заявила о «польских нацистах»

Министру образования Польши Новацкой пригрозили отставкой после оговорки о «польских нацистах»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выступая на форуме, посвященном 80-летию освобождения узников Освенцима, Барбара Новацкая заявила, что «на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения людей», сообщает ТАСС. Это заявление вызвало острую реакцию в польском обществе.

Пресс-секретарь крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Рафал Бохенек назвал высказывание министра «отвратительным». Депутат Сейма Ян Мошиньский потребовал, чтобы Новацкая извинилась и ушла в отставку. Официальная позиция Польши остается неизменной: на территории страны лагеря строила нацистская Германия, и упоминание «польских нацистов» оскорбительно.

После оговорки Министерство национального образования Польши выступило с разъяснением. В его заявлении говорится, что Новацкая имела в виду, что «на территории оккупированной Германией Польши нацисты построили лагеря, которые сначала были трудовыми, а затем стали лагерями массового уничтожения людей».

Сама Новацкая пока никак не прокомментировала ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич увидел попытки обесценить роль русских в освобождении Освенцима в отказе Польши пригласить Россию на 80-летие этого события, немецкий политик Вальдемар Гердт также осудил Польшу за это решение, а российские дипломаты заранее отказались посещать мероприятия в связи с годовщиной освобождения Освенцима.