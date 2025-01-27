Вулин: Отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима порождает новое зло

Tекст: Вера Басилая

Вице-премьер Сербии Александар Вулин высказал критику по поводу отсутствия приглашения для представителей России на церемонию, посвященную 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Он заявил, что эта ситуация направлена на воссоздание «нового зла». Вулин подчеркнул, что войска Красной армии освободили Освенцим в 1945 году, и добавил, что немыслимые преступления немецкого народа и государства были «вознаграждены» объединением Германии, передает ТАСС.

По мнению Вулина, участие в мероприятии стран, которые были либо организаторами Холокоста, либо предоставляли охранников для лагерей, без присутствия России, которая победила Третий рейх и освободила Освенцим, является актом забвения. Он отметил, что «каждое новое зло начинается с забвения старого зла». Также Вулин выразил уверенность, что потомки хранителей Аушвица стыдятся поражений своих предков, а не их преступлений.

В своем комментарии Вулин задал риторический вопрос о том, кому обязаны своей жизнью оставшиеся в живых узники Освенцима – внукам красноармейцев или внукам солдат СС и Вермахта. Он также призвал ЕС обратить внимание на эту несправедливость.

Напомним, что 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь Аушвиц-Биркенау(Освенцим), где на тот момент оставались более 7 тыс. заключенных, из которых несколько сотен были дети. По данным мемориального комплекса, в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, большинство из которых были евреи.

Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире.

Между тем, российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.