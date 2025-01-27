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    Как усилят ВСУ вчерашние студенты и школьники
    Зеленский сменил командующего войсками на ключевом участке фронта
    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима
    «Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификации автомата АК-12
    Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии
    Буданов предсказал крах Украины без переговоров до лета
    Алаудинов сообщил о ликвидации польского генерала в бункере в Часовом Яре
    Зурабишвили назвали «вредной сумасшедшей»
    Умер актер и телеведущий Игорь Янковский
    Мнения
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    4 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    14 комментариев
    27 января 2025, 14:27 • Новости дня

    В Сербии увидели новое зло в обесценивании роли русских в освобождении Освенцима

    Вулин: Отказ пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима порождает новое зло

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ пригласить представителей России на церемонию, посвященную 80-летию освобождения Освенцима, является попыткой воссоздать «новое зло», заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

    Вице-премьер Сербии Александар Вулин высказал критику по поводу отсутствия приглашения для представителей России на церемонию, посвященную 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Он заявил, что эта ситуация направлена на воссоздание «нового зла». Вулин подчеркнул, что войска Красной армии освободили Освенцим в 1945 году, и добавил, что немыслимые преступления немецкого народа и государства были «вознаграждены» объединением Германии, передает ТАСС.

    По мнению Вулина, участие в мероприятии стран, которые были либо организаторами Холокоста, либо предоставляли охранников для лагерей, без присутствия России, которая победила Третий рейх и освободила Освенцим, является актом забвения. Он отметил, что «каждое новое зло начинается с забвения старого зла». Также Вулин выразил уверенность, что потомки хранителей Аушвица стыдятся поражений своих предков, а не их преступлений.

    В своем комментарии Вулин задал риторический вопрос о том, кому обязаны своей жизнью оставшиеся в живых узники Освенцима – внукам красноармейцев или внукам солдат СС и Вермахта. Он также призвал ЕС обратить внимание на эту несправедливость.

    Напомним, что 27 января 1945 года Красная армия освободила лагерь Аушвиц-Биркенау(Освенцим), где на тот момент оставались более 7 тыс. заключенных, из которых несколько сотен были дети. По данным мемориального комплекса, в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, большинство из которых были евреи.

    Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире.

    Между тем, российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

    Президент России Владимир Путин почтил память жертв Холокоста, напомнив о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, и призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    25 января 2025, 05:45 • Новости дня
    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова

    Правоохранители обратились к Латвии за содействием в деле против Смольянинова

    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские правоохранители запросили у Латвии содействие в расследовании уголовного дела против актера Артура Смольянинова за фейки об армии и возбуждение ненависти.

    Как сообщает РИА «Новости», российские правоохранительные органы обратились к государству, где, предположительно, находится актер Артур Смольянинов, с просьбой о правовой помощи в расследовании уголовного дела против него.

    Смольянинов обвиняется в возбуждении ненависти и распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. В конце октября Басманный суд Москвы заочно арестовал актера. В случае его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны, он будет заключен под стражу. Также Смольянинов объявлен в международный розыск.

    Есть предположение, что актер находится в Латвии, так как недавно он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, заблокирована в России)  видеозапись с геотегом Юрмалы. Кроме того, он использовал геотеги из других городов Европы, включая Берлин и Ниццу. Также известно, что Смольянинов выступал с концертами в Париже и США.

    В январе 2023 года Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае этого же года — в перечень террористов и экстремистов.

    До этого сообщалось, что Смольянинов накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 11:57 • Новости дня
    Российские дипломаты отказались посещать годовщину освобождения Освенцима

    Российские дипломаты отказались участвовать в годовщине освобождения Освенцима в Польше

    Российские дипломаты отказались посещать годовщину освобождения Освенцима
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.

    Российские дипломаты не примут участия в мероприятии, организованном Польшей в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), сообщает «РИА Новости». Посол России в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что, хотя теоретически они могли бы присутствовать, участие в событии, где не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, не имеет смысла для России.

    Тем не менее, как отметил посол, российские дипломаты планируют отмечать годовщину освобождения Освенцима в своем кругу. Они намерены провести это событие достойным образом, отдавая дань памяти тем, кто участвовал в освобождении концлагеря и спасении его узников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в мемориальных мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, где также соберутся выжившие в Холокосте канадцы. Раввин Борода назвал оскорблением неприглашение России на годовщину в Освенциме. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит мероприятия по случаю 80-летия освобождения Освенцима.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    25 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана «западной демократией»

    Захарова охарактеризовала угрозы Туска Орбану как проявление западной демократии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана как проявление «западной демократии».

    Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале угрозы Туска, направленные в адрес Орбана.

    «А потому что такая западная демократия», – написала Захарова.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России.

    Напомним, Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

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    24 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Медведев назвал количество подписавших контракт с ВС России в 2024 году

    Медведев: 450 тыс. человек подписали контракт о службе в ВС России в 2024 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контракт на службу в Вооруженных силах России в 2024 году заключили около 450 тыс. человек, более 40 тыс. россиян стали добровольцами в специальной военной операции, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев в ходе заседания профильной межведомственной комиссии заявил о достижении поставленной президентом задачи по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, передает ТАСС.

    По его словам, около 450 тыс. человек заключили контракт на службу в ВС России в 2024 году. Также более 40 тыс. граждан России добровольно отправились на специальную военную операцию.

    Зампред Совбеза отметил, что ежедневный приток новобранцев по контракту составлял более 1 тыс. человек. «План работы на 2025 год определен, наша задача – сохранить эти набранные темпы», – подчеркнул он.

    В октябре Медведев сообщил о выполнении плана по контрактникам на 78%, а также заявил о начале работы комиссии по набору контрактников в армию.

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    25 января 2025, 09:29 • Новости дня
    В Кремле позицию Японии назвали очевидно недружественной

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

    Представитель Кремля заявил, что политика Японии по отношению к России остается откровенно недружественной, передает ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях, Россия открыта для обсуждения мирного договора с Японией.

    По его словам, любые шаги по восстановлению диалога и обсуждению мирного договора возможны, если Токио изменит свою текущую политическую линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи перед парламентом озвучил намерение поддерживать Украину и усилять санкции против России. При этом он заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией.

    Москва выразила готовность рассматривать предложения Токио о возобновлении диалога при условии реальных шагов со стороны японских властей, отказа от антироссийской политики и действий во вред японскому народу.

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    26 января 2025, 16:30 • Новости дня
    В абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков на выборах президента Абхазии

    Представитель абхазской диаспоры: У граждан Абхазии в России могут возникнуть препятствия для голосования на выборах президента

    В абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков на выборах президента Абхазии
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для свободного волеизъявления абхазов, проживающих в России, на выборах президента Абхазии потребуется увеличение числа избирательных участков, сказал газете ВЗГЛЯД представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая. Сейчас в России планируется только два таких избирательных участков. Напомним, 15 февраля состоятся внеочередные выборы президента Абхазии.

    «Приближается 15 февраля – день выборов нового президента Абхазии. Сердце любого абхаза, где бы он ни проживал, не может быть равнодушно к судьбе своей Родины. Однако избирательная кампания в этот раз проходит совсем непросто. Для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции», – сказал Беслан Шакая, член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда «Ашана».

    «И в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка! Это очевидная несправедливость, которая может помешать абхазам отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата. Люди утратят возможность выразить собственное мнение», – отмечает он.

    «В связи с этим я обращаюсь к руководству Абхазии, а также к избирательной комиссии республики с просьбой от граждан Абхазии, проживающих на территории Российской Федерации: необходимо увеличить число избирательных участков в РФ, особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – заявил собеседник. Помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

    «Учитывая важность этих выборов, их возможно судьбоносный характер, все граждане Абхазии, вне зависимости от того, где сейчас они находятся, должны получить возможность проголосовать на выборах президента республики», – заключил Шакая.

    Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение», Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – экс-торговый представитель Абхазии в РФ, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

    Прежний президент Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.

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    27 января 2025, 05:52 • Новости дня
    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


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    24 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ЕС заявил о новом пакете санкций против России

    Евросоюз обсудит 16-й пакет санкций и замороженные активы России 27 января

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании 27 января Евросоюз планирует обсудить 16-й пакет санкций против России и возможность использования ее замороженных активов для помощи Украине.

    Министры иностранных дел Евросоюза соберутся на заседание 27 января для обсуждения 16-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Одним из основных вопросов станет использование замороженных активов для поддержки Украины.

    Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что на заседании будет обсуждаться не только новый пакет санкций, но и продолжение дискуссии по поводу замороженных активов. По его словам, данный вопрос требует тщательного изучения возможных последствий и правовых аспектов.

    В предыдущих санкционных пакетах ЕС фокусировался на различных экономических и политических сферах, включая ограничения на экспорт и импорт, а также персональные санкции против российских чиновников и бизнесменов. Новый пакет может включать дополнительные меры в этих областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с продлением антироссийских санкций Евросоюза осложнилась из-за позиции Венгрии, которая выступает против автоматического продления ограничительных мер. Но ЕС разрабатывает план по сохранению санкций против России, прибегая к указу короля Бельгии, чтобы обойти возможное вето Венгрии на их продление.

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    25 января 2025, 18:49 • Новости дня
    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России

    Премьер Польши Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России

    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России, следует из сообщения польского главы правительства в соцсети.

    Туск отметил, что если Орбан действительно решит заблокировать санкции в критический момент войны, то станет ясно, что он «выступает против безопасности и будущего Европы», «играет в команде Путина», передает ТАСС.

    «Со всеми последствиями этого факта», – подчеркнул Туск.

    Ранее Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    27 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима

    Дипломат Долгов: Отсутствие делегатов России на 80-летии освобождения Освенцима – это позор Польши

    Дипломат: Польша решила потерять лицо на 80-летии освобождения Освенцима
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польша должна испытывать благодарность к советским воинам за освобождение, а не пытаться замолчать их подвиги. Тем более учитывая, как сами поляки активно помогали нацистам в концлагерях, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в ФРГ раскритиковали решение Варшавы не приглашать делегатов РФ на 80-летие освобождения Освенцима.

    «Позиция польских властей и их единомышленников абсолютно постыдна. Но стоит заметить, что они начали попытки переписывать историю не вчера и далеко не с началом СВО. Эта практика Запада тянется еще со времен холодной войны», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    «Однако в последние годы активизировались те, кто хочет предать забвению реального победителя над нацизмом. Кроме того, недавний пассаж главы Белого дома Дональда Трампа о том, что наша страна якобы «помогла США выиграть Вторую мировую войну», придал уверенности переписчикам истории», – продолжил собеседник.

    «К слову, много поляков работали в фашистских концлагерях, участвовали в преследовании евреев. Поэтому Варшава должна чувствовать себя исторически благодарной перед советским воинами за освобождение Освенцима, а не пытаться замолчать их подвиги», – подчеркнул спикер.

    «Очевидно, политика ЕС и США не выражает позицию большинства западного общества. Я знаю людей, родившихся непосредственно в австрийском концлагере Маутхаузен. Они все прекрасно понимают. Знают европейцы и про Армию крайову, боровшуюся с нацистами», – привел примеры Долгов.

    «Западному обществу десятилетиями внушали псевдоконцепцию, что нацизм победил англосаксонский мир. И своим решением Польша лишь усугубляет ситуацию, теряет лицо и историю. Поэтому Москве нужно усиливать работу дипломатии и массмедиа, чтобы доносить правду. Происходящее придает важности и грядущему празднованию 80-летия Победы», – указал он.

    Ранее экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте раскритиковал отказ Варшавы пригласить представителей РФ на 80-летие освобождения Освенцима (по-немецки – Аушвиц-Биркенау). «Красная армия освободила Освенцим. Россия приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Однако Россию не пригласили на 80-летие освобождения Освенцима. Это скандал», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Посол России в Варшаве Сергей Андреев указывал, что теоретически они могли бы присутствовать на мероприятии, но там не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, поэтому представительство России не имеет смысла.

    Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на пресс-конференции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, указывал, что политика Польши является оскорблением памяти освободителей и тревожным знаком, указывающим на реабилитацию нацизма.

    Ранее Минобороны рассекретило документы о селекции узников в Освенциме, а ФСБ обнародовала данные об освобождении концлагеря. Газета ВЗГЛЯД писала, что современные идеологи Запада стали наследниками германского нацизма.

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    25 января 2025, 01:55 • Новости дня
    В России ужесточили правила получения вида на жительство для иностранцев

    В России ужесточили получение РВП и ВНЖ для борьбы с фиктивными браками

    Tекст: Максим Попов

    С 25 января в России ужесточены условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительства, чтобы предотвратить фиктивные браки с мигрантами.

    В России вступили в силу новые законодательные изменения, которые ужесточают условия получения разрешений на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) для иностранных граждан, сообщило ТАСС. Новые правила направлены на предотвращение фиктивных браков и отцовства в целях получения миграционных статусов.

    Теперь иностранные граждане смогут получить РВП вне квоты по браку с гражданином России только в том случае, если брак длится не менее трех лет или у них есть общий ребенок. Ранее срок нахождения в браке для упрощенного получения РВП не был установлен. В случае расторжения брака, признания его недействительным, лишения родительских прав, аннулирования записи о рождении ребенка РВП может быть признано недействительным.

    Для получения ВНЖ в упрощенном порядке, если ребенок рожден или усыновлен в браке с гражданином России, также вводятся новые условия. Если брак не зарегистрирован, необходимо судебное подтверждение совместного проживания и участия в воспитании ребенка на протяжении не менее трех лет. В случае признания брака недействительным или его расторжения, миграционный статус может быть аннулирован, включая решения, принятые до 25 января 2025 года.

    Кроме того, новые правила продлевают до одного года обыкновенную частную визу для иностранных граждан, являющихся близкими родственниками граждан РФ, в рамках обеспечения права на воссоединение с семьей. При этом изменения не затрагивают граждан Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины, а также участников госпрограммы по переселению соотечественников.

    До этого сообщалось, что с 5 февраля в России заработает открытый электронный реестр, позволяющий работодателям проверять легальность нахождения иностранных граждан в стране.

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    24 января 2025, 17:42 • Новости дня
    МИД предложил сделать российские военные базы в Сирии гуманитарными хабами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия выразила готовность к диалогу с Сирией о временном использовании своих военных баз в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

    В российском министерстве иностранных дел отметили, что эти базы могут временно выполнять роль гуманитарных хабов, чтобы помочь в удовлетворении острой потребности в гуманитарной помощи для населения Сирийской Арабской Республики (САР), передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что Россия стремится использовать накопленный опыт двустороннего сотрудничества для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений.

    Ранее сообщалось, что новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны

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    25 января 2025, 04:34 • Новости дня
    ВСУ активизировали контратаки в Харьковской области

    Марочко сообщил об усилении контратак ВСУ в районе Зеленого Гая на Украине

    ВСУ активизировали контратаки в Харьковской области
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ активизировали контратаки в районе Зеленого Гая Харьковской области, пытаясь использовать тактику изматывания российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ проводят активные боевые действия, которые особенно заметны на харьковском и купянском направлениях, передает ТАСС.

    «Противник сейчас пытается бить по нашим передовым порядкам, пытается использовать тактику изматывания», – приводит агентство слова Марочко.

    До этого сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Двуречной, оттеснив ВСУ и увеличив серую зону до пяти гектаров.

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