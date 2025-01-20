Раввин Борода назвал оскорблением неприглашение России на годовщину в Освенциме

Tекст: Вера Басилая

На пресс-конференции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, Борода заявил, что такое решение является оскорблением памяти освободителей и тревожным знаком, указывающим на реабилитацию нацизма, передает ТАСС.

Борода отметил, что Россия всегда играла важную роль в мемориальных мероприятиях в Освенциме, и неприглашение ее на нынешние события – это проявление неуважения к вкладу страны в победу над фашизмом. Он выразил обеспокоенность тем, что это может свидетельствовать о возвеличивании коллаборационистов и пересмотре их участия в Холокосте в различных странах.

Президент ФЕОР подчеркнул, что мероприятия в Освенциме служат не только для памяти жертв Холокоста, но и всех гражданских жертв Второй мировой войны. Борода отметил, что объединение стран антигитлеровской коалиции было решающим фактором в победе над фашизмом, и нынешние разногласия, мешающие совместным мероприятиям, показывают, что выводы из прошлого не были сделаны.

Напомним, 27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, где на тот момент оставалось более 7 тыс. заключенных. По данным мемориального комплекса Освенцима, за годы войны в лагере погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, среди которых 1 млн евреев. В память об этих событиях ООН учредила Международный день памяти жертв Холокоста.

Ранее представители России не получили от польских властей приглашения посетить церемонию, связанную с 80-летием освобождения концлагеря.

Постпредство России при ЕС напомнило, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».