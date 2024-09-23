В Польше решили не приглашать Россию на юбилей освобождения Освенцима

Tекст: Дарья Григоренко

Директор мемориального музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме Петр Цивиньский выразил сомнение в возможности участия России в юбилейных мероприятиях. «Тяжело представить присутствие России на этих торжествах», – заявил он в интервью телеканалу TVP World, передает ТАСС.

«Я хотел бы, чтобы это стало возможным когда-нибудь снова, но будем серьезны – это точно не произойдет в ближайшие четыре месяца», – отметил он.

Нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау, один из крупнейших лагерей смерти, созданных нацистами, был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года. За годы существования лагеря через него прошли более 1,3 млн человек, большая часть которых была уничтожена. Сегодня на месте бывшего лагеря функционирует мемориальный музей, который ежегодно посещают миллионы людей со всего мира.

Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

В январе власти Люксембурга отозвали приглашение послу России на церемонию памяти жертв Холокоста, которая отмечается в день освобождения Советской армией нацистского лагеря смерти Освенцим 27 января 1945 года.