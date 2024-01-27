Люксембург отозвал приглашение послу России на церемонию памяти жертв Холокоста

Tекст: Вера Басилая

Лобанов возмутился поведением директора Национального музея Сопротивления и прав человека в городе Эш-сюр-Альзетт, который сначала пригласил его принять участие в памятных мероприятиях, а затем отозвал свое приглашение, сославшись, что отправил его по ошибке, передает ТАСС.

Российский посол отметил, что на церемонию, посвященную освобождению Освенцима, «по ошибке» пригласили посла страны, которая освободила в январе 1945 года этот лагерь.

Дипломат также с сожалением заявил, что люксембуржцам приходится напоминать, что в 1940-м году нацистская Германия не только оккупировала территорию великого герцогства, но и фактически включила ее в состав своего рейха и без коллективного подвига советских людей, такого государства, как как Люксембург, не было бы.

Посольство России направило открытое письмо директору Национального музея Сопротивления и прав человека Франку Шредеру, в котором высказала предположение, что «столь неуклюжий жест могли подсказать только те, кто не знает истории, а вернее стараются поскорее ее забыть, чтобы она не мешала их политическим играм».

Дипломатический источник в Люксембурге сообщил, что на руководство музея оказала давление канцелярия премьер-министра страны Люка Фридена.

Между тем, российский посол в Люксембурге возложил венок к памятнику жертвам Холокоста «Кадиш», поставленному на месте старой городской синагоги в память депортированным и убитым нацистами люксембургским евреям.

Название «Кадиш» происходит от названия иудейской поминальной молитвы. Монумент был открыт 17 июня 2018 года в 75-ю годовщину отправления из Люксембурга последнего нацистского конвоя с вывозимыми в лагеря смерти люксембуржскими евреями.

Люксембург был оккупирован гитлеровской Германией с 1940 по 1944 годы. В общей сложности, по оценкам люксембургских историков в 1941–1943 годах из страны были депортированы 1223 еврея, из которых выжили 69.

Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».