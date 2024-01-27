Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.2 комментария
Люксембург отозвал приглашение послу России на церемонию памяти жертв Холокоста
Власти Люксембурга отозвали приглашение на церемонию памяти жертв Холокоста, которая отмечается в день освобождения Советской армией нацистского лагеря смерти Освенцим 27 января 1945 года, заявил посол России Дмитрий Лобанов.
Лобанов возмутился поведением директора Национального музея Сопротивления и прав человека в городе Эш-сюр-Альзетт, который сначала пригласил его принять участие в памятных мероприятиях, а затем отозвал свое приглашение, сославшись, что отправил его по ошибке, передает ТАСС.
Российский посол отметил, что на церемонию, посвященную освобождению Освенцима, «по ошибке» пригласили посла страны, которая освободила в январе 1945 года этот лагерь.
Дипломат также с сожалением заявил, что люксембуржцам приходится напоминать, что в 1940-м году нацистская Германия не только оккупировала территорию великого герцогства, но и фактически включила ее в состав своего рейха и без коллективного подвига советских людей, такого государства, как как Люксембург, не было бы.
Посольство России направило открытое письмо директору Национального музея Сопротивления и прав человека Франку Шредеру, в котором высказала предположение, что «столь неуклюжий жест могли подсказать только те, кто не знает истории, а вернее стараются поскорее ее забыть, чтобы она не мешала их политическим играм».
Дипломатический источник в Люксембурге сообщил, что на руководство музея оказала давление канцелярия премьер-министра страны Люка Фридена.
Между тем, российский посол в Люксембурге возложил венок к памятнику жертвам Холокоста «Кадиш», поставленному на месте старой городской синагоги в память депортированным и убитым нацистами люксембургским евреям.
Название «Кадиш» происходит от названия иудейской поминальной молитвы. Монумент был открыт 17 июня 2018 года в 75-ю годовщину отправления из Люксембурга последнего нацистского конвоя с вывозимыми в лагеря смерти люксембуржскими евреями.
Люксембург был оккупирован гитлеровской Германией с 1940 по 1944 годы. В общей сложности, по оценкам люксембургских историков в 1941–1943 годах из страны были депортированы 1223 еврея, из которых выжили 69.
Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».