Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!0 комментариев
Российские дипломаты отказались посещать годовщину освобождения Освенцима
Российские дипломаты отказались участвовать в годовщине освобождения Освенцима в Польше
Российские дипломаты решили не участвовать в памятных мероприятиях в Польше на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поскольку организаторы не планируют упоминать вклад СССР в это событие.
Российские дипломаты не примут участия в мероприятии, организованном Польшей в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), сообщает «РИА Новости». Посол России в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что, хотя теоретически они могли бы присутствовать, участие в событии, где не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, не имеет смысла для России.
Тем не менее, как отметил посол, российские дипломаты планируют отмечать годовщину освобождения Освенцима в своем кругу. Они намерены провести это событие достойным образом, отдавая дань памяти тем, кто участвовал в освобождении концлагеря и спасении его узников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в мемориальных мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, где также соберутся выжившие в Холокосте канадцы. Раввин Борода назвал оскорблением неприглашение России на годовщину в Освенциме. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит мероприятия по случаю 80-летия освобождения Освенцима.