Российские дипломаты отказались участвовать в годовщине освобождения Освенцима в Польше

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские дипломаты не примут участия в мероприятии, организованном Польшей в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), сообщает «РИА Новости». Посол России в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что, хотя теоретически они могли бы присутствовать, участие в событии, где не будет упоминаться роль Красной армии в освобождении лагеря, не имеет смысла для России.

Тем не менее, как отметил посол, российские дипломаты планируют отмечать годовщину освобождения Освенцима в своем кругу. Они намерены провести это событие достойным образом, отдавая дань памяти тем, кто участвовал в освобождении концлагеря и спасении его узников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо примет участие в мемориальных мероприятиях в Польше, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, где также соберутся выжившие в Холокосте канадцы. Раввин Борода назвал оскорблением неприглашение России на годовщину в Освенциме. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит мероприятия по случаю 80-летия освобождения Освенцима.