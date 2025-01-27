Путин напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима

Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем обращении, которое зачитал главный раввин России Берл Лазар, он акцентировал внимание на гуманистическом значении Международного дня памяти жертв Холокоста, отметил роль Красной армии в раскрытии миру правды о преступлениях нацистов, сообщает ТАСС.

«Международный день памяти жертв Холокоста – скорбная дата, имеющая огромное нравственное, гуманистическое значение. В январе 1945 года Красная армия освободила концлагерь Освенцим, открыв человечеству правду о преступлениях нацистов и их приспешников, уничтожавших миллионы евреев, русских, цыган, представителей других народов. И мы всегда будем помнить, что именно советский солдат сокрушил это страшное, тотальное зло, одержал Победу, величие которой навеки останется в мировой истории», – говорится в послании.

Путин также напомнил, что граждане России являются потомками поколения победителей и выразил благодарность тем, кто остается верен сохранению исторической памяти и борьбе с неонацистским реваншизмом. Президент России подчеркнул: страна будет твердо противостоять попыткам переписать историю и юридический приговор нацистским преступникам, продолжая отстаивать право людей на этническую и культурную самобытность, не допуская расистских идеологий.

Он выразил уверенность, что российская еврейская община и организаторы мемориальных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста, продолжат свою деятельность, способствующую продвижению ценностей гуманизма и согласия.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Дата выбрана в честь освобождения лагеря Освенцим советскими войсками в 1945 году. В лагере погибло более 1,1 млн человек, в основном евреев.