На Туска завели дело за попытку госпереворота в Польше

Конституционный суд Польши открыл дело против премьера Туска за попытку госпереворота

Tекст: Вера Басилая

Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что против премьер-министра Дональда Туска возбудили дело по обвинению в государственном перевороте, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что подписал уведомление о подозрении в совершении попытки переворота Туском и другими высокопоставленными чиновниками. Свенчковский подчеркнул, что расследование ведется под руководством прокурора Михала Островского.

Прокурор Островский известен как противник реформ в прокуратуре, инициированных генпрокурором Адамом Боднаром. В декабре прошлого года Островского перевели в Нижнесилезский отдел национальной прокуратуры, но он оспорил это решение. Ему вменяется нарушение достоинства прокурора, его дело рассматривается дисциплинарным судом.

Туск ответил на обвинения, разместив видео на платформе Х (бывший Twitter, заблокирован в России), где он с юмором отреагировал на события. В записи он играет в настольный теннис и со смехом откладывает серьезное обсуждение на потом. На фоне звучит голос, упоминающий лидера оппозиции Ярослава Качиньского, который обвинил Туска в госперевороте.

«Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже», – ответил с улыбкой премьер.

Ранее в польской прокуратуре разразилось противостояние между Дариушем Барским и генпрокурором. Барский отказывается покинуть пост, несмотря на приказ о назначении Яцека Билевича. Конкурс на замещение позиции выиграл Дариуш Корнелюк, однако президент Анджей Дуда считает, что Барский сохраняет свою должность, поскольку отставка не была официально оформлена, премьер должен заручиться согласием президента, чего сделано не было.