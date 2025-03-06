Следствие запросило ужесточение меры пресечения супруге экс-мэра Сочи Копайгородской

Следствие запросило ужесточение меры пресечения супруге бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской за давление на свидетеля

Tекст: Мария Иванова

Следственные органы обратились в Мещанский суд Москвы с ходатайством об ужесточении меры пресечения для Янины Копайгородской, сообщает ТАСС. Ей инкриминируется давление на свидетеля в рамках дела о посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате. Адвокат Елизавета Меткина пояснила, что сейчас Копайгородскую везут в райсуд для изменения домашнего ареста на заключение под стражу.

В феврале этого года Мещанский районный суд продлил срок домашнего ареста для Копайгородской до мая. Однако, по версии следствия, она пыталась оказать давление на свидетеля, что стало основанием для ужесточения меры пресечения.

Алексей Копайгородский, бывший мэр Сочи, и его супруга обвиняются в получении взятки через посредничество. В ноябре 2023 года они якобы вымогали услуги имущественного характера на сумму более 43 млн рублей от сочинского предпринимателя для создания благоприятных условий для его бизнеса. Супруги были задержаны прошлой осенью, когда в их домах и офисах в нескольких городах России прошли обыски, в результате которых изъяли деньги и ценные документы.

Следственный департамент МВД также обвиняет Копайгородских в хищении земельных участков в Сочи, но обвиняемые свою вину не признают.

Ранее супруга экс-мэра Сочи Янина Копайгородская предъявила иск к МВД и Минфину о погашении процентов по кредиту после ареста имущества на сумму 98 млн рублей.

Янине Копайгородской предъявили обвинение в посредничестве вымогательства взятки более чем на 43 млн рублей. Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело.