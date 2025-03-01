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    Зеленского публично превратили в политический труп
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    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Решение Рады о легитимности принесло Зеленскому только вред

    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    2 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    117 комментариев
    1 марта 2025, 02:46 • Новости дня

    Иск супруги экс-мэра Сочи против МВД вновь поступил в суд

    Суд объединил иски супруги Копайгородского к МВД и Минфину о процентах по кредиту

    Tекст: Денис Тельманов

    Жена экс-мэра Сочи обратилась в суд с иском к МВД и Минфину о погашении процентов по кредиту после ареста имущества на сумму 98 млн рублей.

    Как передает РИА Новости, Замоскворецкий суд Москвы принял к рассмотрению иск Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи, к министерству внутренних дел России и министерству финансов. Она требует погасить проценты по кредиту на сумму 98 млн рублей, которые накопились из-за ареста ее счетов. Ранее Тверской суд Москвы отказался рассматривать дело, изменив подсудность на Замоскворецкий суд.

    В августе 2023 года Альфа-банк выдал кредит на указанную сумму, но арест препятствовал оплате процентов, составляющих 90 тыс. рублей в сутки. Копайгородская находится под домашним арестом и обвиняется в присвоении средств, хотя свою вину не признает.

    Адвокат Янины Копайгородской, Елизавета Меткина, объяснила, что арестованное имущество и кредиты являются препятствием для исполнения финансовых обязательств перед банком. Суд объединил все три иска, поданные юристами Копайгородской, в одно производство.

    Алексей Копайгородский был арестован в сентябре 2024 года по обвинению в хищении земельных участков. МВД также расследует дело о взятке, которую Копайгородский предположительно получил через жену в виде услуг на 43 млн рублей от сочинского предпринимателя для покровительства его бизнесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супруге бывшего мэра Сочи Янине Копайгородской предъявили обвинение в посредничестве вымогательства взятки на сумму более 43 млн рублей.

    Бывший глава Сочи Алексей Копайгородский обвиняется в получении крупной взятки через супругу на сумму 43 млн рублей, и в его отношении возбуждено еще одно уголовное дело.

    Мещанский суд Москвы постановил отправить Янину Копайгородскую под домашний арест в связи с обвинениями в растрате в рамках уголовного дела против ее мужа.

    28 февраля 2025, 18:48 • Новости дня
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    Опубликовано видео ликвидации российским бойцом трех англоязычных наемников на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Волонтер Наталья Хим опубликовала видео, на котором, по ее словам, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, пытавшихся укрыться от артобстрела в лесу.

    Хим опубликовала в своем Telegram-канале кадры, на которых, по ее сведениям, российский боец с пистолетом ликвидирует троих наемников, передает «Российская газета». По ее информации, видео было снято на нашлемную камеру одного из легионеров и показывает, как англоязычные наемники пытались скрыться от артиллерийского обстрела в лесу.

    Однако их укрытие не спасло от точных выстрелов. Российский военнослужащий, используя пистолет с глушителем, первым подстрелил наемника, который, судя по видео, не сразу понял, что произошло. За ним на землю рухнул второй боец, а третьим стал оператор, заснявший свою смерть.

    Хим предполагает, что использование бесшумного оружия указывает на принадлежность бойца к подразделению Сил специальных операций (ССО).

    Ранее появилось видео обезвреживания дрона ВСУ российским бойцом врукопашную. В Сети также появилось видео, где российский боец в костюме человека-паука обстрелял позиции ВСУ. Кроме того, военкоры показали, как раненый российский солдат вытащил из-под огня товарища.

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    28 февраля 2025, 08:25 • Новости дня
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    ФСБ задержала помощника митрополита Тихона и клирика за подготовку теракта
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

    Арестованы двое подозреваемых: помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Они намеревались заложить самодельное взрывное устройство в Сретенском монастыре, где проживает митрополит, передает РИА «Новости».

    Попович должен был доставить взрывное устройство в храм. При этом в телефонах задержанных обнаружены более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.

    В ходе допроса Денис Попович рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы под угрозой убийства его родственников. Он, уроженец Черновцов, согласился следить за передвижениями митрополита Тихона, а затем выполнить задачу по его ликвидации.

    На видеозаписях задержания видно, как задержанные дают показания, признаваясь в подготовке теракта и оказывая содействие следствию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    28 февраля 2025, 11:50 • Новости дня
    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ Гончаров отметил наглость украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона

    Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник, планируя теракт на Большой Лубянке, преследовал несколько целей. Среди них – взбудоражить российское население, вбить межконфессиональный клин и расшатать единство России, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Ранее ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона. Задержаны помощник священнослужителя и клирик, завербованные спецслужбами Украины.

    «Украинские спецслужбы не прекращают работу по вербовке россиян для совершения различных диверсий. А ФСБ почти каждый день докладывает о задержании людей, которые по указке ГУР Украины или СБУ планировали теракт или убийство высокопоставленных чиновников или политических деятелей», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    По его мнению, противник в своих замыслах действует очень нагло. Собеседник обратил внимание, что задержанные, готовившие покушение на митрополита Тихона, намеревались заложить самодельное взрывное устройство в покоях священнослужителя в Сретенском монастыре.

    Обитель находится на улице Большая Лубянка в Москве. Там же расположены здания подразделений ФСБ. «Не удивлюсь, если киевское руководство может попытаться организовать террористический акт и около Кремля», – рассуждает спикер.

    Противник, планируя теракт против митрополита, преследовал несколько целей, считает Гончаров. «У офиса Зеленского нет ничего, что они могли бы противопоставить России в военном плане. Поэтому украинские власти, во-первых, пытаются будоражить наше население диверсиями. Они наивно полагают, что смогут внести какой-то разлад в наше общество», – пояснил специалист.

    «Во-вторых, киевское руководство, как и другие наши оппоненты, не оставляют попыток вбить межнациональный и межконфессиональный клин, о чем говорил президент Владимир Путин, – продолжил собеседник. – К сожалению, стоит ожидать, что они продолжат предпринимать действия, направленные на расшатывание единства России».

    При этом методы вербовки и планирования операций спецслужб Украины не меняются, заметил Гончаров. Так, общение преимущественно происходит через мессенджеры. Принуждают к совершению противоправных деяний они зачастую путем угроз, как это было в случае сорванного теракта против митрополита, шантажа или подкупа. «Как правило, ведется идеологическая обработка, звучат запугивания, а также обещания какого-то денежного вознаграждения», – перечислил ветеран ФСБ.

    На этом фоне он напомнил инциденты, когда украинские военные истязают российского бойца, попавшего в плен, а затем отправляют соответствующее видео его родным. «Они угрожают убить его, если близкие пленного не выполнят их требования», – напомнил спикер.

    «На фоне растущей угрозы важно грамотно этому противостоять: просвещать население, вести разъяснительную работу со школьниками и студентами, чтобы они знали, как себя вести в случае попытки вербовки противником», – заключил Гончаров.

    Ранее ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). Задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках). Фигуранты дали признательные показания.

    Выяснилось, что в середине прошлого года Поповича завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и под угрозой убийства его родственников приказал следить за передвижениями Тихона. Вскоре ему велели найти союзника и ликвидировать митрополита, а в декабре через сеть тайников передали самодельное взрывное устройство. Общение происходило через мессенджер Telegram.

    Попович должен был заложить бомбу в жилом помещении Тихона в Сретенском монастыре, а после покушения рассчитывал уехать из России, сообщает ФСБ. «Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако Попович был задержан», – рассказал Иванкович, добавив, что убийство перенесли на конец февраля.

    В телефонах фигурантов оперативники нашли более 70 контактов, среди которых, например, пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ривчаченко. Также по координатам ФСБ вышла на схрон со взрывчаткой – в пакете из-под сока. Там же лежали два поддельных украинских паспорта, где Иванкович был Василием Дубенским, а Попович – Иваном Шмарко. На задержанных завели уголовное дело по статьям «приготовление к теракту» и «незаконный оборот взрывных устройств».

    «Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных, впрочем, киевский режим такой и есть – он отвергает духовность и традиционные ценности», – отметил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

    В храме в Сокольниках Иванковича помнят, как «доброжелательного, милого молодого человека, исполняющего свои обязанности», сообщает РИА «Новости». Поповича же ранее арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство и неповиновение полиции около станции метро «Тургеневская».

    Митрополиту Тихону 66 лет. В октябре 2023 года он стал главой Крымской митрополии, а до этого больше 20 лет был наместником Сретенского монастыря в Москве. Архиерей занимает активную общественную позицию, пишет книги, снимает фильмы, возглавляет патриарший совет по культуре.

    Он близок к российским властям, в том числе к президенту Владимиру Путину. Тихон выступал в поддержку СВО, отмечая, что «мы там воюем с диким, страшным, инфернальным фашизмом, с нацистами». Киев ввел против него санкции.

    Украинские спецслужбы в последние годы активизировали террористическую деятельность в России. Например, в декабре минувшего года в Москве был взорван Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Задержанный рассказал, что действовал по заданию СБУ и что ему были обещаны 100 тысяч долларов и «европейский паспорт».

    На этой неделе ФСБ предотвратила серию терактов, которые планировались на Украине и предназначались для Ставрополя. ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.

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    28 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Захарова предложила смотреть отъезд Зеленского из Белого дома под группу «Ленинград»

    Захарова прокомментировала отъезд Зеленского из Белого дома после спора с Трампом и Вэнсом

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о досрочном отъезде президента Украины Владимира Зеленского из Белого дома, пишет ТАСС. Она заявила, что этот момент можно смотреть под музыку группы «Ленинград». Захарова не уточнила, о какой именно песне идет речь, но добавила, что одна из композиций группы включает соответствующий рефрен. (В песнях группы «Ленинград» часто используется ненормативная лексика. – Прим. ВЗГЛЯД).

    Во время визита Зеленского в Белый дом, президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс подвергли украинского лидера критике. Они обвинили его в неблагодарности. После публичной перепалки, как сообщает телеканал Fox News, Трамп предложил Зеленскому «уехать», и подписание важной сделки по редкоземельным металлам было отменено.

    Кроме того, Захарова выразила удивление, что Трамп и Вэнс проявили выдержку и не «вмазали» Зеленскому за его заявление о том, что Украина осталась в одиночестве в 2022 году. Такое заявление Зеленского она назвала «самой большой ложью» и подчеркнула, что это потребовало от американских лидеров значительной самообладания. В своем телеграм-канале Захарова отметила, что это «чудеса выдержки» со стороны Трампа и Вэнса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями на встрече по вопросу возможного перемирия. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру, подчеркнув неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам. Зеленский покинул Белый дом раньше времени после ожесточенного спора с президентом США в прямом эфире в Овальном кабинете.

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    28 февраля 2025, 22:46 • Новости дня
    СМИ: Зеленскому отказали в возобновлении переговоров в США

    Fox News: Зеленского попросили покинуть Белый дом после перепалки с Трампом

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская делегация призывала к возобновлению переговоров после конфликта Зеленского с Трампом в Белом доме, однако получила отказ от американского правительства.

    Как сообщает Fox News, украинская делегация столкнулась с отказом в возобновлении переговоров после конфликта президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Источники в администрации США рассказали, что госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц настояли на том, чтобы Зеленский покинул Белый дом.

    Встреча между Трампом и Зеленским, проходившая в Вашингтоне, завершилась публичной перепалкой, во время которой Трамп почувствовал неуважение со стороны украинского лидера. По словам корреспондента Fox News Джакки Хайнрих, после этого украинская делегация «умоляла» о возобновлении переговоров, но получила отказ.

    Переговоры между двумя странами были важны для Украины, которая стремилась к более тесным дипломатическим отношениям с США на фоне сложной международной обстановки. Однако конфликт на высшем уровне сделал такие переговоры невозможными на данный момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после публичной ссоры в Белом доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским было отменено подписание важной сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Своим поведением на встрече с президентом США Владимир Зеленский уничтожил себя в глазах граждан Соединенных Штатов, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы «Ленинград».

    Ранее президент России Владимир Путин уже говорил о том, что Владимир Зеленский стал токсичной фигурой даже на Украине, так как отдает нелепые приказы, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Эти приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями.

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    28 февраля 2025, 19:25 • Новости дня
    ФССП выявила массовые нарушения при взыскании долгов коллекторами и банками
    ФССП выявила массовые нарушения при взыскании долгов коллекторами и банками
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба судебных приставов выявила почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков, включая разглашение данных и давление на должников.

    ФССП в конце 2024 года провела масштабную проверку участников рынка взыскания, в результате которой были выявлены почти 60 тыс. нарушений, передает РБК.

    По словам директора департамента ФССП Анастасии Мурашкиной, проверка охватила 33 организации и их филиалы. Она отметила, что такие масштабные нарушения удивили, так как подобных показателей не ожидали.

    Среди основных нарушений были названы взаимодействие с третьими лицами без согласия должника, разглашение персональных данных, психологическое давление на должников и использование личных телефонов сотрудниками для контактов. Кроме того, фиксировались нарушения частоты взаимодействия с должниками, что регулируется законом 230-ФЗ.

    Под проверку попали восемь крупнейших банков страны. У них, помимо стандартных нарушений, обнаружили отсутствие аудиозаписей переговоров с должниками и попытки скрыть информацию от проверяющих. Мурашкина подчеркнула, что были случаи, когда сотрудники банков препятствовали проверке, удаляя данные о заемщиках и отказываясь предоставлять доступ к технике.

    Проверка была проведена по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и стала самой серьезной на рынке взыскания за последние два-три года.

    В декабре в России ввели новые штрафы для коллекторов, включая взыскания до 300 тыс. рублей за незаконное использование наименования «профессиональная коллекторская организация». Ранее Сбербанк рассказал об особенностях продажи долга коллекторам.

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    28 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    МИД: Россия ожидает лидеров ОДКБ на параде Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ожидает, что лидеры стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), примут участие в параде Победы в Москве.

    Об этом сообщает издание «Союзники. ОДКБ» со ссылкой на заявление директора первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэла Агасандяна, передает ТАСС.

    В интервью Агасандян подчеркнул, что приглашение на парад исходит от президента России Владимира Путина. «Ожидаем, что по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина все лидеры стран ОДКБ, а также национальные военные контингенты примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая», – отметил дипломат.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подтвердил намерение посетить Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о приглашении президента Киргизии Садыра Жапарова на торжества в Москве, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (3)
    28 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Российский каршеринг разрешил аренду автомобилей с 18 лет без стажа вождения
    Российский каршеринг разрешил аренду автомобилей с 18 лет без стажа вождения
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Яндекс Драйв» изменил условия аренды автомобилей, снизив минимальный возраст водителей до 18 лет и убрав требование о стаже вождения.

    В пресс-службе сервиса «Яндекс Драйв» сообщили о значительных изменениях в политике аренды автомобилей, передает ТАСС.

    Теперь минимальный возраст для аренды автомобилей составляет 18 лет, а требование наличия стажа вождения больше не обязательно. Эти изменения касаются всех городов, в которых действует сервис, включая Москву, Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург и Саратов.

    Новые условия аренды предусматривают бесплатную базовую страховку для молодых водителей: ОСАГО с расширением страховой суммы до 1,5 млн рублей и КАСКО. Однако для этой категории водителей вводится повышающий коэффициент, что увеличивает среднюю стоимость аренды до 14 рублей в минуту.

    Ранее аренда автомобилей в «Яндекс Драйв» была доступна для лиц старше 21 года и со стажем вождения от двух лет. Также в Петербурге предложили ограничить скорость движения каршеринговых автомобилей до 80 км/ч для снижения аварийности.

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    28 февраля 2025, 08:57 • Новости дня
    Клирик признался в планировании покушения на митрополита Тихона в январе

    Tекст: Александра Юдина

    Первое покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовилось в начале января, однако планы были изменены после задержания исполнителя, рассказал задержанный ФСБ клирик Никита Иванкович.

    Клирик признался, что первое покушение на митрополита Тихона планировалось еще в начале января 2025 года. Он добавил, что из-за задержания одного из участников, покушение перенесли на конец февраля 2025 года, указано в Telegram-канале «RT на русском».

    «Была поставлена задача физического уничтожения и покушения на митрополита Крымского Тихона», – добавил Иванкович, отмечая, что первый план не удалось осуществить из-за задержания Дениса Поповича, который также участвовал в подготовке акта.

    В результате действий ФСБ покушение на митрополита было предотвращено. Обвиняемые сейчас находятся под арестом, а следствие продолжается.

    Ранее в пятницу ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

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    28 февраля 2025, 09:42 • Новости дня
    В храме задержанного за покушение на митрополита Тихона назвали прилежным работником

    Tекст: Александра Юдина

    В храме Воскресения Христова в Сокольниках вспоминают задержанного Никиту Иванковича, обвиняемого в подготовке покушения на митрополита Тихона, как доброжелательного и прилежного сотрудника.

    В храме Воскресения Христова в Сокольниках, где служил Иванкович, задержанный за подготовку покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, его запомнили как добросовестного и деликатного работника, передает РИА «Новости».

    Сотрудник храма отметил, что Иванкович всегда исполнял свои обязанности с доброжелательностью и ответственностью.

    «Я его помню хорошим милым человеком, исполняющим свои обязанности. Доброжелательный, милый молодой человек. Больше я ничего не могу сказать», – так отзывались о нем коллеги.

    Ранее в пятницу ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, они планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

    Задержанный ФСБ клирик рассказал, что первое покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовилось в начале января, однако планы были изменены после задержания исполнителя.

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    28 февраля 2025, 11:07 • Новости дня
    ФСБ раскрыла подробности о предназначавшейся для теракта против митрополита Тихона бомбе

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ представила видео, где показано, как самодельное взрывное устройство, предназначенное для убийства митрополита Тихона, было обнаружено в лесополосе, спрятанное в пластиковой коробке в пакете из-под сока.

    ФСБ представила видео, на котором показано обнаружение самодельной бомбы, планируемой для использования в покушении на митрополита Тихона, передает РИА «Новости».

    Видеоматериалы демонстрируют, как взрывное устройство было скрыто в тайнике в лесополосе, будучи помещенным в пластиковую коробку и спрятанным в пакете из-под сока.

    Кроме того, на месте обнаружения бомбы был найден паспорт гражданина Украины, выданный на имя Шмарко Ивана Владимировича, 1996 года рождения, родившегося в поселении Александровка Кировоградской области.

    По версии следствия, этот паспорт с измененными данными должен был использоваться исполнителем теракта для выезда из Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала помощника митрополита Псковского и Порховского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины и планировали установить взрывчатку в Сретенском монастыре.

    Как выяснилось ранее, первое покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона готовилось еще в начале января, но планы изменились после задержания исполнителя.

    В храме Воскресения Христова в Сокольниках вспоминают задержанного Никиту Иванковича как доброжелательного и прилежного сотрудника. А Денис Попович, обвиняемый в подготовке покушения на митрополита Тихона, ранее был арестован в центре Москвы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

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    28 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин ратифицировал договор с Белоруссией о безопасности Союзного государства

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора, направленного на обеспечение гарантий безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства.

    Документ, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года, был внесен на ратификацию в Госдуму 5 февраля текущего года, передает ТАСС.

    Согласно договору, Россия и Белоруссия обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными международным правом способами и средствами в случае угрозы безопасности любой из сторон или Союзного государства в целом. Это включает политические, военные и другие меры.

    Отдельные положения договора касаются ядерного оружия. В документе указано, что стороны рассматривают ядерное оружие как важный фактор предотвращения военных конфликтов и средство сдерживания. Его применение возможно в ответ на использование аналогичного вооружения или оружия массового поражения против России или Белоруссии, а также в случае агрессии, угрожающей суверенитету или территориальной целостности.

    В среду Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации договора с Россией, который предусматривает размещение российских военных объектов в стране для обеспечения безопасности.

    Ранее Совет Федерации одобрил ратификацию договора с Белоруссией о взаимных гарантиях безопасности, который предусматривает совместные действия в случае агрессии против одной из сторон.

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    28 февраля 2025, 10:19 • Новости дня
    В Челябинске задержаны за взятку трое сотрудников «Макфы»

    В Челябинске задержали сотрудников «Макфы» за попытку получить 16 млн рублей взятки

    Tекст: Вера Басилая

    В Челябинске задержали троих сотрудников компании «Макфа» за покушение на получение взятки в размере 16 млн рублей за содействие в заключении контракта на поставку пшеницы, сообщили в Следственном комитете.

    Трое сотрудников компании «Макфа» были задержаны в Челябинске по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале СК.

    Среди задержанных – директор по закупкам и снабжению, начальник службы закупки зерна и менеджер службы закупки зерна, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

    По данным следствия, они планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Задержание произошло после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей.

    Уголовные дела возбуждены следственными органами следственного управления СК по Челябинской области. В настоящее время ведется следствие, направленное на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

    Ранее Центральный районный суд Челябинска постановил взыскать с бывших владельцев компании «Макфа» более 19,7 млрд рублей.

    В начале мая Центральный райсуд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний, а также ряда физических лиц.

    Кроме того, сообщалось, что судебный пристав арестовал счета и активы семьи экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которые проходят по делу «Макфы».

    В Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи с их предполагаемым коррупционным происхождением.

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    28 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Путин утвердил ратификацию конвенции по морскому навигационному оборудованию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции, регулирующей международное сотрудничество в сфере морского навигационного оборудования.

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования, сообщается в ТАСС. Соответствующий закон, принятый Государственной думой, уже опубликован.

    В декабре 2024 года правительство РФ внесло конвенцию на ратификацию в Государственную думу. Конвенция направлена на объединение усилий различных структур, связанных с регулированием, поставкой, техническим обслуживанием или эксплуатацией морского навигационного оборудования. Научно-экспертный совет Морской коллегии при правительстве рекомендовал скорейшую ратификацию.

    В пояснительной записке указано, что участие России в этой организации позволит избежать внесения поправок в конвенцию без учета российских интересов. На ближайшей генеральной ассамблее конвенции могут быть приняты обязательные для всех государств-членов поправки, что подчеркивает важность своевременной ратификации.

    Документ отмечает, что затягивание процесса ратификации создает предпосылки для потери влияния России при внесении изменений в конвенцию, поскольку поправки могут быть приняты без участия нашей страны.

    Бэкграунд (859 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ветеран спецназа ВМФ и депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что принципы международного морского права оказались под угрозой из-за планов НАТО контролировать суда вне территориальных вод Балтики. Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер с российскими нефтепродуктами, что на Западе объясняют подозрением в причастности к повреждению электрокабеля на дне Балтийского моря. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов для использования европейских водных путей в военных целях.

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    28 февраля 2025, 14:45 • Новости дня
    Дипломаты связали нападение на консульство в Марселе с русофобией властей Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нападение на генконсульство России в Марселе связано с антироссийской кампанией, проводимой французскими властями, направленной на распространение русофобии, заявили в дипмиссии.

    В дипмиссии считают, что нападение на генеральное консульство России в Марселе произошло на фоне антироссийской кампании, проводимой властями Франции, передает ТАСС.

    В заявлении говорится, что ответственность за это нападение лежит на французских властях, которые развернули полномасштабные действия, направленные на усиление русофобских настроений и антироссийской риторики среди населения страны.

    Ранее МИД России заявил, что нападение на консульство в Марселе связано с антироссийской истерией во Франции.

    Напомним, два французских гражданина были задержаны по обвинению в нанесении ущерба консульству РФ в Марселе с использованием зажигательных веществ. Российское посольство потребовало от Франции обеспечить безопасность загранучреждений на фоне приговора за нападение на генконсульство в Марселе, назвав приговор в восемь месяцев домашнего ареста чрезмерно мягким.

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